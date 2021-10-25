滙豐第3季稅前利潤大增75%　擬斥最多20億美元回購

集團行政總裁祈耀年表示，雖然對外圍風險環境前景保持審慎，但相信集團已走出最近數季的谷底。基於集團對前景的信心，加上資本實力雄厚，宣布斥資最多20億美元回購股份，並預期將於短期內展開。另外，集團擬於2022年底前將普通股權一級比率維持於14%至14.5%的正常目標範圍，擬透過增長和資本回報兩者結合，以及監管發展預期將導致2022年風險加權資產增加200億至350億美元，來達致此目標。

滙控第3季淨利息收益66.1億美元，按年升2.48%。他指，收入前景更趨樂觀，多項業務的費用收入均錄得增長，而淨利息收益也趨向穩定。在借貸增長，以及政策利率調升的時間早於預測推動下，淨利息收益有望於未來數季開始上升。

滙控連續3季錄得預期信貸損失淨撥回，他稱，基於現時的主流經濟預測以及拖欠還款經驗，預料今年的預期信貸損失將錄得撥回淨額，而今年第4季亦有機會再錄得小量撥回淨額，視乎第三級準備的抵銷水平而定。集團於去年增撥的第一級及第二級預期信貸損失準備中，目前尚餘大約12億美元，預計預期信貸損失準備要到2022年下半年才會返回平均貸款30至40個基點的中期目標正常範圍。

期內集團淨利息收益率為1.19%，列帳基準收入上升1%，增至120億美元。經調整收入下跌1%，降至122億美元，主要反映財富管理及個人銀行業務旗下制訂壽險產品業務的不利市場影響，以及資本市場及證券服務業務收入減少。雖2021年第3季所有地區均錄得盈利，亞洲業務為集團列帳基準除稅前利潤貢獻33億美元，英國業務(HSBC UK)的列帳基準除稅前利潤亦增加10億美元，達到15億美元。

截至9月底，集團列帳基準除稅後利潤升1.08倍，達42.42億美元。