周樂樂：國內政策轉友好　關注低估值超跌板塊

過去一周，滬深兩市整體偏強，主要指數全線收漲，上證50與中小100領漲。申万一級行業中，15漲12跌1平，其中，最強的前五行業是化工、家電、電氣設備、非銀金融與農林牧漁，最弱前五行業是通信、休閒服務、採掘、鋼鐵與綜合。數據上看，資金調倉明顯，加速流出原材料漲價受益的周期股，而流入經過較長時間調整的低估值的金融股、地產股、消費股等。

國內公布第三季的GDP數據、地產數據、消費數據等繼續下滑。同時，國內外都出現大宗商品漲價與能源危機，目前中國通過限產限電減少市場商品供給，加大力度鞏固經濟國內大循環，通過市場手段、行政手段等抑制原材料與能源漲價，以及優化市場產能供給，從而降低PPI增速，避免CPI大幅上升，更重要的是把經濟從滯脹階段推向衰退階段。滯脹主要因疫情衝擊帶來的供應鏈中斷與美國聯儲局大規模的量化寬鬆，現在歐美也已開始疏通港口，加快恢復供應鏈，以及開始調整QE規模，降低通脹預期。原本經濟下滑是重大利空，但是在市場普遍擔憂滯漲的背景下，市場反而更希望看到經濟滯脹轉入經濟衰退階段，進入新一輪經濟增長的起點，推行寬鬆的貨幣政策與財政政策對經濟刺激更加有效。預計穩經濟與穩金融的政策將陸續出台，將有助於經濟與資本市場回升。

另外，除了新能源汽車與新能源的扶持政策之外，持續嚴控的房地產出現政策鬆動，主要是因為部分地產公司出現債務問題，房地產開發與銷售連續負增長，已經影響到經濟與金融安全層面。日前國內銀保監會官員表示要保障好剛需群體信貸需求，要在貸款首付比例和利率方面對首套房購房者予以支持等。其後，部分銀行表示貸款額度充足，房貸放款周期恢復正常，批核時間縮短，額度比之前寬鬆等。這些消息增強市場對房地產周期啟動預期。

需要強調的是，國家不是為了刺激地產行業，房住不炒的政策定位仍沒有變，而是緊緊圍繞「穩地價、穩房價、穩預期」的目標。值得重視的是房地產銷售恢復，將加快銀行信貸的信用派生，不僅僅有利於改善房地產產業鏈企業經營狀況，也有利於改善消費行業與金融行業企業的經營狀況。過去一個月以來，股價經過充分調整且低估值的房地產產業鏈、消費、金融、互聯網科技等板塊明顯轉強，資金開始重新增配低估值的相關板塊。還有需要關注的因素，監管部門關注基金風格偏離問題，要求基金公司自查是否存在風格飄移問題。預計部分消費基金風格回歸，支撐消費股走強。

綜上所述，國內外在加快恢復供應鏈，降低滯脹影響，同時，國內政策轉向友好與市場流動性邊際改善，尤其地產監管鬆動，增強信貸信用派生，將有利於支撐股市回升。行業選擇上，除了配置新能源與新能源汽車外，可以配置部分低估值超跌轉強的消費、互聯網科技、金融等核心企業。謹慎因漲價而股價大幅上漲的周期股。

勝利證券副首席運營官 周樂樂