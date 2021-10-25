黃詠欣：教師入息遭判定為非固定　90%高成數按揭遇阻？

以往曾講過要申請90%按揭，其中一個條件是「固定收入」，一般有固定月薪人士，都算是固定入息。不過，最近筆者收到一個幼稚園教師求助，指銀行拒批其90%按揭申請。

經了解後，客戶已在同一幼稚園任職教師數年，不是新入職，而且信貸紀錄良好，沒有私貸等其他貸款，由任何一個角度看，都會是銀行眼中「靚料」之人！到底問題出在哪裏？

細閱客戶每月糧單及銀行戶口紀錄後，發現問題出於客戶的薪金上。客戶為固定月薪人士，但每月糧單上的金額卻是浮動的，一時有近4萬元，一時是又只有三萬元。客戶解釋由於很多時會幫學校購買教材等物資，而學校又有提供超時工作補貼，但這些金額沒有分項列出，每月只有一個總數，令到客戶由「固定收入」人士，變為銀行眼中的「非固定入息」，不能申請最高的90%按揭。

於是建議客戶向學校申請，在糧單上清晰分拆開月薪及其他補貼金額，同時再向銀行出示受僱的信件，去證明每一個月的固定收入是多少，這樣銀行便不會再質疑其收入「不固定」。最後，客戶在跟從建議後，成功獲銀行批出90%按揭。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣