陳永傑：加息唔使驚！細數經歷過按息逾20厘的屋苑

新型肺炎在香港肆虐多時，美國聯邦儲備局量化寬鬆一段長時間之後，主席鮑威爾表示今年底是「收水」的合適時機，至於加息則眾說紛芸。但提到加息，最令人憂心是上世紀八十年代本港按息率曾高逾20厘。一提到加息，自然有人回想到八十年代。

造成香港八十年代初大幅加息，當年受到石油危機及美國高通脹影響。沃爾克當年擔任聯儲局主席，他有國際金融界「巨人」之稱，沃爾克除了身高逾兩米之外，也因為他被公認為史上最有影響力聯儲局主席，在他任內最出名是打擊高通脹。

沃爾克對付通脹，使出高息降伏這隻怪獸，聯邦基金利率被提高到逾20厘，擊倒了通脹這隻洪水猛獸，美息才逐漸回落。當年香港樓市也受到美國高息影響，按揭息率也曾高達約21厘，很多供樓人士也大叫息魔兇惡，很多業主亦覺得高息供樓苦不堪言。不過，在高達過20厘按揭息率的業主也能抵受得住，財力證明非凡，是高手中的高手。

曾經經歷過高息的業主雖然也曾大叫供樓非常痛苦，但能夠屹立不倒的大不乏人，反映當年的業主財力甚為雄厚，20厘高息也應付得來，很厲害！能夠在20厘高息門檻仍能過到關的業主，儘管未至於三頭六臂，但亦功力深厚，抵受到高息的煎熬。

以下本港大型屋苑，均建於七十代末或八十年代初，包括太古城、沙田第一城、香港仔中心、美孚新邨、置富花園、南豐新邨及賽西湖大廈等等，筆者相信這些屋苑，內裏必定有許多高人，經歷過20厘高息的洗禮，值得敬佩！

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑