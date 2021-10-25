滙豐績後股價曾漲近2%　專家估年底前可見50元

宏高證券投資經理梁杰文表示，滙控業績交到功課，加上市場期待已久的股份回購得到落實，對滙控股價有較大刺激作用。儘管其股價10月以來表現強勢，已累升逾14%，但相信升幅尚未完全反映美國聯儲局在短期宣布縮減買債的憧憬。

隨着美國開始收水，並在未來重啟加息周期，投資者憧憬銀行股淨息差將擴闊，提升利息收入，相信滙控股價在未來半年仍有力向上，先以52周高位約50港元為目標，預期今年底前已可升抵或突破，在48元以下不妨吸納。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，滙控季績對辦，20億美元的回購計劃在規模上略高於市場預期，加上美國債息仍處上升趨勢，儘管業績僅反映過去業務情況，市場對滙控前景較正面的看法尚未改變。

至於在投資部署上，由於滙控往往升至48至49元水平會遇上較大阻力，相信今次在50元關前亦可能要整固一段時間，若投資者早前錯過了低吸的機會，宜先持觀望態度，不急於高追。