滙豐邵偉信：港利率隨美　料短期內難見HIBOR大升

滙控第3季所有地區均錄得盈利。按地區劃分，亞洲區仍為集團最大盈利貢獻地，惟盈利升幅最小，期內列帳基準除稅前利潤33.03億元，按年升3.63%，其中，香港區列賬稅前利潤17.72億元，按年跌6.54%。

其他地區方面，第3季歐洲及拉丁美洲列賬基準除稅前利潤分別為11.42億美元及2.22億美元，按年分別增加12.59倍及1.01倍。至於中東及北非，以及北美洲列賬基準除稅前利潤分別為3.78億美元和3.58億美元，按年轉虧為盈。