滙豐邵偉信：港利率隨美 料短期內難見HIBOR大升
2021年10月25日 15:07
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低息環境拖累銀行淨利息收入，滙豐控股(00005)財務總監邵偉信預計，英國最快下個月加息，至2022年底或加息2至3次，預計英國每加息0.25厘，將為集團增加5億美元收入。而港元拆息(HIBOR)每升0.25厘，則可增加3.5億美元收入，惟香港利率走勢跟隨美國，相信短期內難見HIBOR大升，料HIBOR未來6至12個月內可看見上升趨勢。
自前滙豐香港區總裁施穎茵接任恒生銀行(00011)董事兼行政總裁後，滙豐香港區總裁一職現未有正式人選，集團行政總裁祈耀年(Noel Quinn)表示，目前正尋找適合人選，現階段沒有消息宣布。另外，他表示，集團沒有具體裁員目標，不過總體而言，英國、歐洲、北美的員工人數正在下降。
滙控第3季所有地區均錄得盈利。按地區劃分，亞洲區仍為集團最大盈利貢獻地，惟盈利升幅最小，期內列帳基準除稅前利潤33.03億元，按年升3.63%，其中，香港區列賬稅前利潤17.72億元，按年跌6.54%。
其他地區方面，第3季歐洲及拉丁美洲列賬基準除稅前利潤分別為11.42億美元及2.22億美元，按年分別增加12.59倍及1.01倍。至於中東及北非，以及北美洲列賬基準除稅前利潤分別為3.78億美元和3.58億美元，按年轉虧為盈。