富達國際：債券通「南向通」額度料6至9個月用盡

債券通「南向通」啟動約一個月。投資管理服務公司富達國際亞洲固定收益投資總監陳詠詩由於境外美元債券流通性較高，而且債券種類繁多及擁有國際評級，預期債券通「南向通」交投在中長期將逐步增加，為中國境內機構投資者提供更多元化的債券投資選擇，並可直接參與境外債券市場。根據現時市場動態，預料債券通「南向通」額度或在6至9個月內用盡。

她指出，境內投資機構主要透過互聯互通「南向通」為境內投資者增加投資選擇，及提高大類資產配置的靈活度，令投資組合更多元化，並增強境內投資者對跨境資本流動和匯率管理的意識。境內投資機構現階段主要關注境外發行的人民幣債券、香港債券及中資美元債券，當中包括中國投資級別債券。

該公司預期，由於內地綠色債券發展蓬勃，隨着香港趨向發展綠色債券，香港政府在未來5年預計將發行1,775億港元綠色債券，將為香港債券市場帶來顯著的投資機遇，為境內以及海外機構投資者提供另一綠色債券選擇。

另外，陳表示，中港兩地互聯互通機制的推出，促進外匯資金兌換業務、跨境人民幣投資，讓投資變得更方便，繼而進一步提升香港作為人民幣離岸中心的地位。另一方面，未來香港在互聯互通機制下，亦可考慮推出更多以人民幣計價的債券甚至是股票，從而為投資者提供更多選擇。此外，跨境人民幣帶動資金流向香港市場，亦有助鞏固香港的國際金融中心地位。