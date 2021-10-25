金價企1800美元 道期向好
2021年10月25日 16:14
東網電視更多新聞短片
美匯指數報93.53；港匯見7.7734；離岸人民幣(CNH)報6.377；美元兌日圓報113.64；歐元企1.1656，英鎊處1.3782。金價報1,801美元。布油報86.12美元，紐油報84.43美元。比特幣企6.2萬美元水平。道指期貨升21點。
●市後關注點
20:30 加拿大批發銷售額（按月）
●恒生指數全日收報26,132點，升5點或0.02%。國企指數收報9,322點，跌34點或0.37%；科技指數收報6,744點，跌9點或0.14%。主板成交1,112億港元。https://bit.ly/30Sv3a5
●歐股早段個別發展。石油巨頭英國石油(BP)和荷蘭皇家殼牌分別上漲1.6%和1.3%。https://bit.ly/3vKw0ge
●滬綜指收升27點，發改委擬加快推進大型風電、光伏基地建設。新風光、日月股份及西昌電力升停板，金雷股份漲超過9%，泰勝風能升7.5%。https://bit.ly/3GlK7NA
●中國經濟：
-中鋼協：首3季鋼材價格大升，鋼企利潤增1.2倍。
-發改委加強對煤炭中長期合約履約信用監管。
-高盛下調中國明年GDP增長預測至5.2%。
●富達國際：債券通「南向通」額度料6至9個月用盡。
●石油大國也轉綠？沙特：將發展成全球最大氫能生產國。
●傳證券業組織致函財政司司長，冀港府放寬防疫限制。
●理柏：全球股票基金資金淨流入7周以來最勁。
●全球最傷！阿里巴巴市值過去一年蒸發2.68萬億元。
●滙豐：對「紅檔」內房發展商無信貸風險承擔。
●米高佐敦「陳年戰靴」破紀錄以1148萬元售出。
●澳洲電訊收購Digicel太平洋業務，政府承擔大部分資金。
●傳月底在港提交上市申請，Lalamove：暫無上市計劃。
●新車缺貨！美國經銷商削7萬職位，或永久消失。