CFA：ESG投資資格證書課程全球報讀人數逾1.15萬

特許金融分析師(CFA)協會兩年前推出的環境、社會及管治(ESG)投資資格證書課程(Certificate in ESG Investing)，至今全球報讀人數已超過1.15萬人，反映擁有全球認可ESG投資專業資格對可持續發展投資管理的重要性。CFA協會亞太區行業倡導總監梁家恩指出，ESG投資專才渴市，而投資專業人士有必要對ESG加深認識。

梁氏指，ESG投資資格證書課程所提供的廣泛知識，有助投資組合經理、分析員及銷售團隊將ESG考慮因素納入產品、政策及與客戶的日常對話中。該協會將繼續倡議企業和基金管理公司提供明確清晰及可比較的數據，亦倡議有需要培養可以理解並分析此等數據的技能。業界需要更多準備充足的金融服務專才，應對社會面對的種種挑戰。

大部分報讀人士來自英國，也是全球首個開辦課程的地方，其次是瑞士、法國、香港和新加坡。不少投資管理公司要求旗下人員增加對ESG投資的專業知識，包括滙豐財富管理及個人銀行、安盛投資管理、Aegon Asset Management等金融機構。

滙豐環球私人銀行及財富管理的財富管理產品、ESG及互惠基金環球主管Jan-Marc Fergg表示，該行留意不少客戶渴望投資項目能支持全球對抗氣候變化，及更廣泛地貫徹ESG原則。

該證書課程由英國分會開辦，目前由CFA協會管理及運作。第二十六屆聯合國氣候變化大會(COP26)即將展開，CFA協將繼呼籲業界，要與時並進地提升ESG投資知識和技能，以滿足現今客戶對ESG投資的需求，同時倡議投資管理業界要確保數據清晰統一。