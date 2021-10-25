金管局擬年底前推金融科技專業資歷架構

香港金融管理局副總裁阮國恆向認可機構發合闡述香港監管科技人才的發展。他稱，監管科技人才短缺是香港銀行業採用監管科技的重大障礙。誠如金管局的兩年監管科技路線圖建議，應建立​​監管科技技能框架，並評估當前技能市場的空白。最終目標是制定一個結構化的途徑，以指導業界在香港發展監管科技人才。

金管局委託顧問制定了監管科技技能矩陣，其中包含38項監管科技採用的基本技能，分為四個領域，即軟技能、合規技能、業務技能和技術/數據技能，並對158家認可機構和34家監管科技供應商進行了技能評估，以分析香港監管科技生態系統中的技能差距。顧問給出幾點建議，包括將與監管科技相關的培訓課程納入金管局正在開發的金融科技專業資歷架構(ECF)、開發監管科技培訓課程，以及建立認可機制等。

今年底前，金管局計劃推出金融科技專業資歷架構，將包括一套適用於監管科技從業者的能力標準和培訓課程，涵蓋監管科技技能矩陣中確定的所有技能。香港銀行學會(HKIB)正與相關大學合作，提供金融科技培訓課程和考試。金管局將鼓勵香港銀行學會等培訓機構，提供更多與監管科技相關的培訓課程和研討會，以滿足從業員持續專業發展的需要。