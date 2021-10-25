青衣盈翠半島套三房海景戶　放盤5小時即告成交

平價二手盤買少見少，青衣盈翠半島套三房海景減價盤，放盤5小時，即以1,266.8萬元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●香港仔登峰．南岸中高層B室，實用面積約為255方呎，一房及開放式廚房間隔，原業主叫價約610萬元，輕微議價後以583.8萬元易手，實用呎價約22,984元，新買家為上車客，不想「幫人供樓」，決定入市上車，原業主於2015年12月以約519.8萬元購入，轉手帳面獲利約64萬元，物業升值約12%。

●香港仔福群大樓A座低層4室，實用面積約325方呎，兩房間隔，全海景，原先開價550萬元，放盤3星期，累減12萬元或2.2%，以538萬元沽出，實用呎價約16,554元，新買家為上車客，原業主於2015年12月購入，當時作價438萬元，持貨近6年至今沽售，帳面獲利100萬元，單位期內升值約23%。

●西半山麗豪閣B座中層2室，實用面積約839方呎，套三房間隔，以1,840萬元易手，實用呎價約21,931元，原業主於1998年6月以680萬元買入，持貨23年帳面獲利1,160萬元，單位升值約1.71倍。

●西半山寶林閣高層單位，物業一梯一伙間隔，實用面積460方呎，兩房間隔，望樓景，以778萬元易手，實用呎價約16,913元，原業主於2007年7月以235萬元買入，持貨14年帳面獲利543萬元，單位升值約2.31倍。

●西營盤高雅閣中層E室，實用面積約365方呎，兩房間隔，望市景，以730萬元易手，實用呎價20,000元，新買家屬於用家，鍾情單位鄰近港鐵站入市，原業主於2014年以555萬元買入，持貨7年帳面獲利175萬元，單位升值約32%。

●天后寶德樓高層戶，實用面積約404方呎，三房間隔，望街景，獲區外首置客以666萬元承接，實用呎價約16,485元，原業主於2016年8月以547萬元購入上述單位自住，持貨5年帳面獲利119萬元，期內升值約22%。

●北角珊瑚閣A座中層4室，實用面積約1,173方呎，三房連工人房間隔，享海景，獲區外換樓客以2,580萬元承接，實用呎價約21,995元，原業主於2009年2月以800萬元購入上址自住，持貨12年帳面獲利1,780萬元，期內升值約2.2倍。

●西灣河君悅軒高層C室，實用面積約473方呎，兩房間隔，日前以18,300元租出，實用呎租約39元，業主於2020年11月以約838萬元購入，新租客為外籍人士，睇樓後即火速決定租下，與業主當場簽約，並於兩小時內完成交易，屋苑現時有約兩個單位放租，三房單位月租由27,000元起。

●筲箕灣形薈10月錄2宗二手買賣，包括2座低層J室，實用面積約429方呎，兩房間隔，新買家為上車用家，原業主叫價約980萬元，議價後以960萬元成交，實用呎價約22,378元，原業主於2016年11月以約903.4萬元購入，轉售帳面獲利約56.6萬元。

●小西灣藍灣半島2座中層G室，實用面積約455方呎，兩房間隔，叫價約898萬元，議價後輕微減至896萬元市價成交，實用呎價約19,692元，新買家為外區客，是次入市自用。

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九龍區

●紅磡啟岸高層A1室，實用面積約276方呎，一房間隔，享海景，最新以15,800元租出，實用呎租約57元，上址業主於2019年以658萬元一手買入，租金回報約2.9厘。

●馬頭角AVA 55中層A室，實用面積約328方呎，兩房間隔，吸引同區客承租，單位原先放盤叫租15,500元，放租約兩個月，近日降價500元租出，每月租金15,000元，實用呎租約45.7元。

●大角咀奧柏‧御峯2座中層D室，實用面積約264方呎，開放式間隔，以524萬元成交，實用呎價約19,848元，原業主於2016年12月以400萬元購入，持貨近5年帳面獲利124萬元離場，單位期內升值約31%。

●旺角利奧坊‧凱岸1座高層B室，實用面積約251方呎，一房間隔，擁露台，以16,500元租出，實用呎租約66元，上址業主於2018年7月以703萬元購入。

●長沙灣The Campton高層S室，開放式間隔，實用面積約272方呎以約15,000元放租半個月，即吸引同區客洽詢，議價後減價1,000元，以14,000元租出，實用呎租約51.5元，另一個低層N室，一房間隔，實用面積約360方呎，以約16,000元放租1周，減價約1,000元，以約15,000元租出，實用呎租約41.7元。

●長沙灣曉盈低層D室，實用面積約512方呎，兩房加儲物房間隔，開價870萬元，最終以850萬成交，實用呎價約16,602元，新買家為外區客，原業主則於2016年11月以640萬元買入，持貨近5年帳面獲利210萬元，單位升值約33%。

●荔枝角美孚新邨6期恆柏街11號中層C室，實用面積約509方呎，兩房間隔，望內園景，以740萬元易主，實用呎價約14,538元，原業主約於1990年5月以約86.5萬元購入，持貨約31年，現轉手帳面賺約653.5萬元，物業升值約7.6倍。

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新界區

●東涌區10月累錄約35宗二手成交，下半月成交明顯加快，區內藍天海岸6座高層H室，實用面積約490方呎，兩房間隔，開價800萬元，減價18萬元，隨即以782萬元沽出，實用呎價約15,959元，新買家為外區上車客。

●東涌水藍‧天岸2座頂層連天台單位，實用面積約539方呎，兩房間隔，連約290方呎天台，享機場海景，叫價980萬元，全屋苑僅得兩個同類型單位，因放盤罕有，放盤即吸引區內換樓客洽購，議價後以955萬元成交，實用呎價約17,718元。

●青衣盈翠半島5座中層C室，實用面積約670方呎，套三房套間隔，享煙花海景，放盤5小時，火速獲承接，原先叫價1,288萬元，議價後以1,266.8萬元成交，實用呎價18,907元，新買家為用家，本來正洽購屋苑另一個單位，得知上址新放盤，層數較高，叫價亦較便宜，睇樓後立即轉洽上址，輕微議價便拍板承接，原業主則於1999年347.1萬元一手買入，持貨22年轉售帳面獲利919.7萬元。

●青衣翠怡花園10座中層C室，實用面積約365方呎，兩房間隔，新近以630萬元易手，實用呎價約17,260元，原業主於1993年7月以約133萬元購入，持貨約28年轉手帳面獲利497萬元，物業升值約3.7倍，屋苑於兩日內連續錄得4宗二手買賣。

●屯門海典軒1座高層D室，實用面積約584方呎，原業主增加議幅，累積減價達50萬元，區內首置客遂便決定即睇即買，以800萬元購入上址作自住之用，實用呎價約13,699元。

●天水圍居屋天富苑F座高層4室，實用面積約650方呎，套三房間隔，日前獲區內綠表客承接，原業主調整價格，減價15.2萬元，上述買家為鄰近家人居住，方便照應，決定於未補價第二市場以493.8萬元購入上址自用，實用呎價約7,597元。

●元朗尚悅‧方中層H室，實用面積約299方呎，開放式間隔連露台，早前叫價約490萬元放售，吸引外區上車客洽商承接，新買家睇好區內發展，議價後終以475萬元成交，實用呎價約15,886元，原業主於2018年1月以約446.8萬元購入，轉手帳面賺約28.2萬元，物業升值約6.3%。

●上水御皇庭3座中層F室，實用面積約569方呎，三房間隔，日前以17,000元租出，實用呎租約30元，上述為屋苑10月首宗租務成交，現時有約8個單位放租，兩房單位入場月租由12,500萬元起。

●粉嶺牽晴間10月暫錄約6宗買賣，屋苑4座低層B室，實用面積約436方呎，兩房間隔，議價後以625萬元獲承接，實用呎價約14,335元，原業主則於2013年以300萬元購入，持貨8年帳面獲利325萬元，單位升值約1.08倍。

●沙田第一城1座中層H室，實用面積約327方呎，兩房間隔，望園景，放盤兩星期，以月租14,000元租出，實用呎租約42.8元，業主於2021年7月購入上址，當時作價580萬元，現享租金回報率約2.9厘。

●沙田第一城27座低層C室，實用面積約688方呎，三房間隔，放盤5個月，原先開價1,025萬元，減價25萬元，終以1,000萬元沽出，實用呎價約14,535元。

●馬鞍山中心1座低層F室，實用面積約375方呎，兩房間隔，叫價630萬元，放盤兩星期，獲買家以615萬元承接，實用呎價約16,400元，原業主早於1997年10月以275萬元購入，持貨24年帳面獲利340萬，單位期內升值約1.2倍。

●馬鞍山曉峯灣畔1座低層E室，實用面積約501方呎，兩房間隔，原先叫價740萬元，放盤兩個月，獲買家以730萬元承接，實用呎價約14,571元，原業主於2007年4月以170元購入上址，持貨14年多帳面獲利560萬元，單位期內升值約3.3倍。

●馬鞍山海栢花園5座低層E室，實用面積約388方呎，兩房間隔，故吸引區內用家洽商承接，開價約720萬元放盤，雙方議價後終以705萬元成交，實用呎價約18,170元，原業主於2018年7月份以約600萬元購入，轉手帳面獲利約105萬元，升值約17.5%。

●西貢立德台B段單號別墅，實用面積約1,506方呎，四房雙套房間隔，望海景，原先叫價3,900萬元，終以3,700萬元成交，實用呎價約24,568元，原業主於2007年10月購入，當時作價1,650萬元，持貨14年帳面獲利2,050萬元，物業期內升值約1.2倍。