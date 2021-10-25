新界一手特色戶雙破頂　港島連錄「過億元」成交

樓市氣氛受新盤登場下持續升溫，各區新盤湧現大額成交。其中，新界東北有頂層特色單位以雙破頂價沽出，同時九龍區亦有頂層單位的成交價及呎價創項目新高，港島區則連錄2宗「過億」成交。

●高爾夫‧御苑頂層戶5,300萬元沽

恒基地產（00012）旗下粉嶺高爾夫球會旁項目高爾夫‧御苑，今日(25日)以項目新高價沽出一個特色單位。該公司營業(二)部總經理韓家輝指，項目以招標形式售出位於2座28樓A室的頂層特色戶，實用面積1,803方呎，連304方呎平台及1,120方呎天台，以5,300萬元成交，成交價為項目分層戶新高，呎價29,395元亦屬項目新高。

同時，高爾夫‧御苑另沽出位於5座9樓B室的三房單位，實用面積960方呎，以約1,413.7萬元成交，呎價14,727元。據悉，項目至今累售425伙，套現約55億元。

●何文田瀚名頂層單位8,300萬新高價沽出

●21 BORRETT ROAD 連錄2宗成交 套現3.86億

新盤市場氣氛熾熱，豪宅買家入市步伐加快。長實集團（01113）旗下港島半山21 BORRETT ROAD第1期，今日(25日)連錄2宗成交。據一手銷售資訊網資料顯示，售出的22樓3號單位，實用面積2,193方呎，四房間隔，連兩個車位，透過招標以2億元成交，呎價約91,199元。

另外，項目的22樓5號單位，實用面積2,166方呎，四房間隔，連一個車位以1.86億元沽出，呎價約85,873元。上述兩宗成交計，單日套現3.86億元。

●凱滙三房特色戶 每呎售28,000元

●會德豐旗下啟德住宅項目命名為MONACO ONE

會德豐地產旗下、位於啟德沐泰街10號的住宅項目正式命名為MONACO ONE。該公司常務董事黃光耀稱，項目提供492伙，標準單位實用面積介乎320方呎至670方呎，主打中小型單位，其中一房至兩房佔整體約八成，吸引首置人士和小家庭，希望項目短期內可獲批預售。

會德豐地產總經理(市務)陳惠慈指，MONACO ONE名稱令人聯想到摩納哥最受歡迎的運動F1賽車，並承接同系毗鄰項目的名稱，以產生協同效應。陳氏指，項目的會所和大堂設計都添加不少摩洛哥、賽車、遊艇的元素。而項目單位有3類景觀，包括維港景、雙池景及啟德河的景觀。

該公司總經理(業務拓展)楊偉銘指，該項目距離鄰近港鐵站僅有6分鐘步程。據悉，目前為止，集團旗下項目今年累計已沽出1,377個單位，套現約250億元。

●將軍澳海茵莊園短期推出2號價單

九龍建業(市務及銷售部)高級銷售經理陳淑芳指，最快今日(25日)公布2號價單，提供不少於156伙，料周六(30日)開展首輪銷售，有機會將首張價單及2號價單的單位一拼推售。

中原按揭及中原地產為該盤買家提供「海茵莊園Manor Hill置抵按揭優惠」，中原按揭董事總經理王美鳳指出，是次優惠按息低至銀行同業拆息(H)加1.3厘，以10月份平均的1個月拆息0.06厘計算，實際息率為1.36厘，按揭年期達30年。買家可選用是次置抵按揭優惠，並透過按保計劃申請高達九成按揭。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，估計10月份一手成交量可達2,500宗，成為近一年新高。

●The Henley III 周五開售81伙 折實均呎28,672元

●傲瀧花園複式戶售8,109萬

●元朗山水盈洋房售3,337萬元

新界區洋房銷情加快。據一手銷售資訊網資料，路勁地產旗下元朗錦田北山水盈，今日(25日)錄得一宗洋房成交，該幢15號洋房，實用面積2,101方呎，採四房間隔，連105方呎平台，連花園及天台，室內設升降機，以3,337.76萬元成交，呎價為15,887元。