新界一手特色戶雙破頂 港島連錄「過億元」成交
2021年10月25日 21:41
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樓市氣氛受新盤登場下持續升溫，各區新盤湧現大額成交。其中，新界東北有頂層特色單位以雙破頂價沽出，同時九龍區亦有頂層單位的成交價及呎價創項目新高，港島區則連錄2宗「過億」成交。
●高爾夫‧御苑頂層戶5,300萬元沽
恒基地產（00012）旗下粉嶺高爾夫球會旁項目高爾夫‧御苑，今日(25日)以項目新高價沽出一個特色單位。該公司營業(二)部總經理韓家輝指，項目以招標形式售出位於2座28樓A室的頂層特色戶，實用面積1,803方呎，連304方呎平台及1,120方呎天台，以5,300萬元成交，成交價為項目分層戶新高，呎價29,395元亦屬項目新高。
同時，高爾夫‧御苑另沽出位於5座9樓B室的三房單位，實用面積960方呎，以約1,413.7萬元成交，呎價14,727元。據悉，項目至今累售425伙，套現約55億元。
●何文田瀚名頂層單位8,300萬新高價沽出
豪宅新盤承接力強，嘉里建設(00683)旗下何文田瀚名，新近以8,300萬元沽出一伙頂層單位。該單位為21樓A室，實用面積1,990方呎，採4房間隔，連253方呎平台及1,320方呎天台。單位以招標形式沽出，成交價為8,300萬元，呎價41,709元，成交價及呎價均錄項目新高。資料顯示，項目至今共錄得4宗成交，套現約1.92億元。
●21 BORRETT ROAD 連錄2宗成交 套現3.86億
新盤市場氣氛熾熱，豪宅買家入市步伐加快。長實集團（01113）旗下港島半山21 BORRETT ROAD第1期，今日(25日)連錄2宗成交。據一手銷售資訊網資料顯示，售出的22樓3號單位，實用面積2,193方呎，四房間隔，連兩個車位，透過招標以2億元成交，呎價約91,199元。
另外，項目的22樓5號單位，實用面積2,166方呎，四房間隔，連一個車位以1.86億元沽出，呎價約85,873元。上述兩宗成交計，單日套現3.86億元。
●凱滙三房特色戶 每呎售28,000元
特色單位不乏捧場客。信和置業(00083)旗下觀塘凱滙第2期，今日(25日)以2,329.6萬元售出1伙三房特色戶。該單位為第3座52樓A室，實用面積832方呎，連674方呎天台，以2,329.6萬元成交，呎價28,000元，成交呎價屬同類單位新高。據悉，項目至今累售1,870伙，並套現近240億元。
●會德豐旗下啟德住宅項目命名為MONACO ONE
會德豐地產旗下、位於啟德沐泰街10號的住宅項目正式命名為MONACO ONE。該公司常務董事黃光耀稱，項目提供492伙，標準單位實用面積介乎320方呎至670方呎，主打中小型單位，其中一房至兩房佔整體約八成，吸引首置人士和小家庭，希望項目短期內可獲批預售。
會德豐地產總經理(市務)陳惠慈指，MONACO ONE名稱令人聯想到摩納哥最受歡迎的運動F1賽車，並承接同系毗鄰項目的名稱，以產生協同效應。陳氏指，項目的會所和大堂設計都添加不少摩洛哥、賽車、遊艇的元素。而項目單位有3類景觀，包括維港景、雙池景及啟德河的景觀。
該公司總經理(業務拓展)楊偉銘指，該項目距離鄰近港鐵站僅有6分鐘步程。據悉，目前為止，集團旗下項目今年累計已沽出1,377個單位，套現約250億元。
●將軍澳海茵莊園短期推出2號價單
九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園將於短期內加推新一批單位。九龍建業(市務及銷售部)高級市務經理鄭子宏稱，項目示範單位至今錄1.3萬個參觀人次，預計連同今日計可接獲約3,000張入票，按首批312伙計算，超額8.6倍。
九龍建業(市務及銷售部)高級銷售經理陳淑芳指，最快今日(25日)公布2號價單，提供不少於156伙，料周六(30日)開展首輪銷售，有機會將首張價單及2號價單的單位一拼推售。
中原按揭及中原地產為該盤買家提供「海茵莊園Manor Hill置抵按揭優惠」，中原按揭董事總經理王美鳳指出，是次優惠按息低至銀行同業拆息(H)加1.3厘，以10月份平均的1個月拆息0.06厘計算，實際息率為1.36厘，按揭年期達30年。買家可選用是次置抵按揭優惠，並透過按保計劃申請高達九成按揭。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，估計10月份一手成交量可達2,500宗，成為近一年新高。
●The Henley III 周五開售81伙 折實均呎28,672元
恒基地產(00012)旗下啟德THE HENLEY III，今日(25日)上載最新銷售安排，鐵定於周五(29日)以先到先得形式發售81個單位。該批單位包括34伙開放式單位、27伙一房單位、11伙兩房單位及9伙三房單位，實用面積介乎229方呎至778方呎，折實售價由587.48萬元至2,492.23萬元，折實呎價由24,188元至 33,385元，整批單位折實平均呎價為28,672元。
●傲瀧花園複式戶售8,109萬
大額新盤不乏承接，新世界發展(00017)位於清水灣的傲瀧，今日(25日)以8108萬元售出一伙特色戶。該單位為A座G5室，實用面積3,192方呎，採四房間隔，連1,065方呎天台，附連私人游泳池和私人花園，以8,109萬元成交，呎價25,404元。據悉，項目至今已沽出675伙，套現逾211億元，目前全盤僅餘5伙單位待售。
●元朗山水盈洋房售3,337萬元
新界區洋房銷情加快。據一手銷售資訊網資料，路勁地產旗下元朗錦田北山水盈，今日(25日)錄得一宗洋房成交，該幢15號洋房，實用面積2,101方呎，採四房間隔，連105方呎平台，連花園及天台，室內設升降機，以3,337.76萬元成交，呎價為15,887元。