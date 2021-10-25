內地勢推房產稅　市場憂難填補賣地收入缺口

在中央發聲「要積極穩妥推進房地產立法和改革」後約一周，全國人大常委會授權國務院在部分地區開展為期5年的房地產稅改革試點工作。在「共同富裕」背景下，市場對於房地產稅啟動早有預期，冀能打擊炒樓、調節收入分配。不過，時值樓市下行周期，房地產稅收入恐難以完全替代土地出讓收入缺口。

是次房地產試點方案的重點，乃試點地區的房地產稅徵稅對象為居住用和非居住用等各類房地產，不包括依法擁有的農村宅基地及其上住宅。據內地官媒報道，國務院將於半年內確定實施啟動時間，並制定試點具體辦法，而試點地區政府則負責制定具體實施細則。

雖然試點城市名單及徵稅稅率等細節仍未出爐，但一眾內房股周一再遇沽壓。佳兆業（01638）瀉11.45%；世茂集團（00813）及中國奧園（03883）分別跌7.71%及7.51%；另禹洲集團（01628）、融信中國（03301）及富力地產（02777）分別挫6.93%、5.59%及4.56%。

日資券商野村認為，內地要把房地產稅實施範圍擴至全國將面臨龐大的挑戰，短期的陣痛也是無可避免，並預計政府賣地收入及房地產相關稅務收入繼續面臨下行壓力，特別是低線內陸城市。該行相信，當局會審慎地並且分階段逐步推進房地產稅，政策在短期內帶來的直接影響有限，但是內地居民及家庭對於樓價一直上升的預期將會顯著受壓，或導致全國一手樓銷售放緩。

國金證券預計，本次試點房地產稅的城市數量將僅限於部分樓價漲幅較大的熱點城市，例如上海、深圳、杭州及廣州等，整體數量或不超過10個。之後或有更多針對一手樓銷售的寬鬆政策推出，以對沖房地產稅的不利影響。

市場普遍認為，全國房產稅會在2026年才開始，其中花旗表示，試點可能在12月或明年1月啟動，並在明年全年開徵稅項，相信房地產稅實施範圍擴至全國的時間表可能要延遲到5年試點期的最後一年，這意味政府尚未下決心很快讓經濟擺脫對房地產投資及樓市的依賴。

澳新銀行表示，即將開徵的房地產稅，短期內將加劇政府賣地收入下滑的風險。去年政府土地出讓收入多達8.4萬億人民幣，相當於當年地方財政收入的84%。如果房地產稅在全國範圍實施，估計房產稅收入可能縮至土地銷售收入的五分之一，遠遠不足以取代土地銷售收入。由於土地銷售收入下降，9月份政府基金預算下的地方政府財政支出按年收縮17.1%，嚴重影響了地方層面的支出能力和財政效率。

經濟正處轉型之時，有官媒評論指，土地和房地產市場模式與經濟全局關係將發生重大變化。各地要大力發展實體經濟，開拓經濟發展其他動力來源，真正降低地方對房地產的依賴。「中央對此有明確政策和堅定決心，切勿心存僥倖，寄望於博弈，低估了中央的決心和魄力」。

●房地產稅vs.房產稅

「房地產稅」指的是一切與房地產經濟運動過程有直接關係的稅，涉及土地購置、房地產開發、交易等多個環節；而與其一字之差的「房產稅」只是其中之一。

目前內地的房地產業稅收結構，大致是以「房產稅」、城鎮土地使用稅、土地增值稅、契稅和耕地佔用稅等5個稅種為主體，以企業所得稅、個人所得稅、增值稅、 城建稅及附徵、印花稅等相關稅種為輔。

當中的「房產稅」屬於財產稅，以房產為徵稅對象並在持有環節進行徵稅。內地房產稅在1950年已經存在，並非一個新的稅種，市場目前最關注的是，內地房產稅暫行條例第五條所規定，對個人擁有、非經營住的房產，可獲豁免繳納房產稅的優惠後向。一旦新的房產稅免除該優惠，開始徵收個人住房的稅款，勢牽動普羅市民的利益。

國務院在2011年在上海及重慶兩地進行房產稅試點，分別對部分個人住房徵收房產稅，冀通過漸進式方法在試點環節總結經驗，下一步複製推廣。然而10年已過，房產稅試點推廣工作明顯陷入停滯，遲遲未見其他地區跟進。