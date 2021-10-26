東方日報B1：滙控上季稅前多賺75%　預告回購156億

滙控第三季預期信貸損失回撥6.59億美元，跟券商預測要提撥2.36億美元相反，為連續第三季錄得淨回撥，並且是最多的一季。行政總裁祈耀年稱，去年因疫情而增撥的預期信貸損失準備目前尚餘約12億美元，預料今季或再有小量淨回撥；預期信貸損失準備要到2022年下半年，才會返回平均貸款30至40點子的中期目標正常範圍。

撇除貨幣換算差額及重大項目等，滙控上季經調整除稅前利潤按年增36.33%至59.96億美元；股東應佔利潤按年升1.6倍至35.43億美元。首3季列帳基準除稅前利潤按年升1.19倍至162.42億美元。

一如市場預期，滙控將於明年2月公布今年全年業績時或之前，審視是否恢復派發季息。集團早前預告，今年全年派息比率料介乎40至55%，財務總監邵偉信指，今年集團盈利主因釋放撥備推動，核心盈利表現仍有待改善，預期今年派息比率將接近預測區間下限，明年再調升。

低息環境為銀行盈利帶來挑戰下，滙控第三季淨利息收益按年仍升2.48%至66.1億美元。祈耀年料，在借貸增長及政策利率調升的時間早於預期推動下，淨利息收益有望於未來數季開始上升。

滙控首3季有形股本回報率(ROTE)為9.1%，按年升5.6個百分點；9月底普通股權一級資本比率為15.9%，高於14至14.5%的目標區間，意味滙控有充足資本進行回購。邵偉信稱，現時資本狀況較今年初預期佳，若有額外資本未能投資，不排除明年繼續回購。不過，祈耀年指，滙控正考慮3、4宗收購壯大亞洲財富管理及保險業務，或涉約20億美元。

業績公布後，滙控股價最多升1.82%，收升0.43%，收報46.7元，其倫敦股價曾漲2.17%，高見442.45便士，折合較港收市高1.64%。宏高證券投資經理梁杰文稱，落實市場期待已久的股份回購，對股價有較大刺激作用，且現價未完全反映美國聯儲局短期勢縮減買債，先以52周高位約50元為目標，預期年底前已可升抵或突破，可在48元以下吸納。

惟光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，滙控往往升到48至49元會遇上較大阻力，料今次在50元關前亦要整固一段時間，若投資者早前錯過低吸的機會，宜先持觀望態度，不急於高追。

大行對滙控業績表示「收貨」，摩根大通指，隨着集團多項業務費用收入均錄增長，淨利息收益趨穩定，收入前景樂觀，目標價52元，評級為「增持」。花旗指，滙控回購規模勝預期，明年或有更多回購，目標價53元，予以評級「買入」。

另邵偉信指，通脹輕微上升有利滙控，畢竟能促使央行加息，但集團一年支薪190億美元，通脹率3%將帶來約6億美元額外成本，又指集團現時在全球範圍都看到「持續工資上升壓力」。