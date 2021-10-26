美股道指收漲64點　創收市新高

投資者關注大型科技股即將公布業績，美國股市周一(25日)做好，道指和標指均創出收市新高。道指收報35,741點，升64點或0.18%；標指收報4,566點，升21點或0.47%；納指收報15,226點，升136點或0.9%。

分析師預計標指中的科技公司三季度營收增速在19%左右，跑贏該指數成分股的平均水平，但該些企業的收入增速料從第四季度開始放緩。另外，三分之一的道指成分公司也將在本周發布季度業績。

數據顯示，在迄今已公布財報的117家標指成分公司中，84%的盈利超出預期。市場普遍預計標指成分股第三季度的利潤增長率將達35%。

支付平台PayPal否認收購圖片分享應用程式Pinterest。PayPal股價回升2.7%，收報246.88美元；Pinterest股價大跌12.71%，收報50.68美元。

租車公司Hertz剛脫離破產危機後，外媒報道，該公司擬購入特斯拉(Tesla)10萬輛電動車，總成交金額約42億美元，為Tesla史上最大筆交易。Hertz股價急升10.04%，收報27.17美元；Tesla服價升12.66%，收報1,024.86美元。

捲入不當處理右翼政治新聞風波的Facebook將於周一美股收市後公布業績；其他科技巨頭包括微軟(Microsoft)、蘋果公司(Apple)、亞馬遜(Amazon)均將於本周內公布業績。