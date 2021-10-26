Facebook上季收入遜預期　股價盤後升1%

社交媒體巨擘Facebook公布，於第三季，收入按年增35%至290億美元，市場預期為296億美元；淨利潤按年增17%至91.94億美元，每股盈利3.22美元，市場預期為3.19美元。

期內，廣告收入按年增33%至283億美元；其他業務收入按年增195%至7.34億美元。公司每日活躍用戶19.3億個；每月活躍用戶29.1億個，均按年增6%。

公司預期第四季，收入介乎315億至340億美元，市場預期為349億美元。Facebook表示，以兩年期的收入增長計，撇除新冠肺炎疫情的影響，預期今年下半年對比第二季的整體收入增速將溫和放慢。

另外，公司表示，將獨立分開旗下「Facebook Reality Labs」(Facebook實境實驗室)的業務作財務匯報，並稱公司「正在為擴增現實(AR)和虛擬現實(VR)產品和服務投入大量資源，這是我們開發下一代社交體驗工作的重要組成部分。」Facebook Reality Labs將包括AR和VR硬件、軟件和內容。公司表示，對這個新部門的投資可能會使2021年的營業利潤減少100億美元。

Facebook股價在周一(25日)收市後交易時段升1.07%，報332.2美元。