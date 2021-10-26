研究稱比特幣貨源仍非常集中

雖然今年比特幣在市場人氣飆升並再創新高，但其貨源集中的特性依然存在。

外媒引述美國國家經濟研究局(NBER)的一項研究指，流通中的比特幣約三分之一控制在前10,000名個人投資者手中。

自比特幣誕生之初，加密貨幣愛好者就一直在思考哪些人是比特幣的最大所有者。確定所有權的集中度可能非常困難，因為許多最大的地址通常不代表個人，而是替投資者持有比特幣的交易所和其他實體。

然而，通過使用區分中介和個人地址的數據收集方法，NBER研究人員發現前者在去年年底控制着大約550萬枚比特幣，後者控制大約850萬。此外，前1,000名個人投資者控制着大約300萬枚，且集中度可能更高。

研究員Igor Makarov和Antoinette Schoar寫道，「這種集中度測算很可能低估了，因為我們不能排除一些最大的地址是由同一實體控制的。」

例如，數據沒有將大約20,000個地址持有的早期比特幣歸屬於同一個人(中本聰)，而是認為它們屬於20,000個不同的個體。

數據顯示，礦工的集中度甚至更高。NBER發現，前10%的礦工控制着90%的比特幣挖礦能力，最前面0.1%(約50家)的礦工控制着50%的挖礦能力。