陳蓓敏：恒指短線整固　後市可重回27000點

前陣子因事到加拿大走了一趟，觸眼所見，民生經濟運行不俗。大型超市如Walmart和Costco等，熱鬧如常，當有優惠減價貨品，即見搶購群情。食肆業務也漸見回復正軌。車行的新車因受材料短缺和運輸阻礙，供應量少，需求見緊張。樓價受低息環境和需求增加下，供應量少價格硬凈，為賣家市場。美、加關口通關，有助兩地經濟。未來應留意，全球供應鏈短缺下，所帶來的蝴蝶效應，估計此項影響，會在明年金融市場出現。

雖然2021年尚未完結，但環顧全球股票市場。普遍皆錄得雙位數字升幅，除卻香港。美國本周將公布第三季經濟增長，市場料見放緩至2.5%。雖然中、美外交關係近期稍有放鬆，但雙方在傳媒上姿態仍見緊張。年內美股料見窄幅上落。全年可維持約兩成升幅。周內有多國舉行議息，臨近年底各國繼續採取不變應萬變政策。

鴻昇證券資產管理部董事總經理陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。作者及客戶持有滙控)