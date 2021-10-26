陳蓓敏：恒指短線整固 後市可重回27000點
2021年10月26日 07:30
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前陣子因事到加拿大走了一趟，觸眼所見，民生經濟運行不俗。大型超市如Walmart和Costco等，熱鬧如常，當有優惠減價貨品，即見搶購群情。食肆業務也漸見回復正軌。車行的新車因受材料短缺和運輸阻礙，供應量少，需求見緊張。樓價受低息環境和需求增加下，供應量少價格硬凈，為賣家市場。美、加關口通關，有助兩地經濟。未來應留意，全球供應鏈短缺下，所帶來的蝴蝶效應，估計此項影響，會在明年金融市場出現。
雖然2021年尚未完結，但環顧全球股票市場。普遍皆錄得雙位數字升幅，除卻香港。美國本周將公布第三季經濟增長，市場料見放緩至2.5%。雖然中、美外交關係近期稍有放鬆，但雙方在傳媒上姿態仍見緊張。年內美股料見窄幅上落。全年可維持約兩成升幅。周內有多國舉行議息，臨近年底各國繼續採取不變應萬變政策。
香港恒指短線於25,800至26,400間鞏固，後市有望重返年初27,000水平。滙控(00005)公布季績，第三季列帳基準除稅前利潤為54億美元，按年升75.8%，按季升6.8%，勝市場預期，可惜沒有季息。集團宣布以多於20億美元作回購，對股價有支持作用。
北京冬奧將在明年2月舉行。中集安瑞科(03899)公布其全資附屬公司，與中科院大連化學物理研究所，簽訂策略合作協定，共同開展冬奧液態陽光加氫站示範項目，創造綠色低碳的氫能製儲運等技術。顯見其氫能項目得到中央重視。早前集團公布首三季收入達128億元人民幣，按年升46%。第四季業務應可繼續見增長表現。建議候低於9.5元水平吸納，向上阻力位為11.8元，向下支持位為8.7元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。作者及客戶持有滙控)