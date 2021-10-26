道指升64點　金價靠穩

●踏入亞洲時段，美匯指數報93.82；港匯見7.7735；離岸人民幣(CNH)報6.3806；美元兌日圓處113.72；歐元企1.1606，英鎊報1.3761。金價報1,807.73美元。布油報85.15美元，紐油處83.67美元。比特幣報6.31萬美元。道指期貨靠穩。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水50點。

●道指和標指均創出收市新高。道指收報35,741點，升64點或0.18%；標指收報4,566點，升21點或0.47%；納指收報15,226點，升136點或0.9%。

●港股ADR指數全日無方向，按比例計算，收報26,124點，微跌8點。

●即月恒生指數夜期收報26,154點，升13點，高水22點，成交12,312張。

●社交媒體巨擘Facebook公布，於第三季，收入按年增35%至290億美元，市場預期為296億美元，股價在收市後交易時段升1.07%，報332.2美元。

●外媒引述美國國家經濟研究局(NBER)的一項研究指，流通中的比特幣約1/3控制在前10,000名個人投資者手中。

●外媒報道，根據周一(25日)公布的支出藍圖，發達國家要到2023年才能實現每年向面對氣候變化的窮國捐款1,000億美元的承諾，比預期遲了3年。

●支付巨擘萬事達卡(Mastercard)周一(25日)發聲明表示，將讓銀行更容易在信用卡和借記卡上提供加密貨幣獎賞。

●紐約12月期油收報每桶83.76美元，大致持平；布蘭特12月期油收報每桶85.99美元，升46美仙或0.54%。

●紐約12月期金收報每安士1,806.8美元，升0.6%。

●英國富時100指數收報7,222點，升18點或0.25%；法國CAC指數收報6,712點，跌20點或0.31%；德國DAX指數收報15,599點，升56點或0.36%。