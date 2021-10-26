陳正犖：環球中等年期債券估值改善

未來一段時間，國際投資市場較大機會出現的畫面是，債息面臨溫和上行壓力、聯儲局或將開始減少買債、通脹未來有望放緩和經濟持續增長。這對投資者意味着甚麼？最有可能的情況是股票的估值壓力非常溫和，來年全球股票總回報或仍處於中/高單位數。收益率環境表明，全球債券持有人的實際回報又有機會出現負數，但低於2021年的損失。

然而，資產配置組合需要平衡核心情景，還有樂觀和不太樂觀的情景以保護和增加財富。

美國利率市場已經消化了到2023年底，聯儲局或加息近五次，每次25個基點的預期。在積極的經濟情景下，這是一個合理的預測。如果聯儲局在經濟增長轉弱的情況下決定積極應對通脹，這也是合理的，也意味着債券市場已經對聯儲局的未來走向充滿信心。隨着對2022年末、2023年及以後的短期利率預期的上升，5至7年期美國國債和投資級別公司債券的收益率出現了可觀升幅，估值已有所改善。

股市累積反彈顯著，而且全球風險未完全解決，多元化分散配置一定比例的固定收益資產，潛力增加。中年期美國國債總回報與全球股市回報的相關性接近負0.5，即使在股市中保持積極的收息型和增長型部署，添置部分債券也能抑制整個組合的波動性。

提及增長型部署，筆者對明年科技股前景看法不太悲觀。在後疫情的環境下，由於半導體供不應求，似乎沒有理由預期半導體生產和半導體資本設備投資會下降。在軟件領域，由於員工可以選擇在家工作，因此對網絡安全的大規模新投資將成為不少企業科技總監的首要任務。很簡單，對於許多關鍵的「增長指數」組成部分來說，看起來不像是已踏入周期高位。增長型股票每股盈利預計到2022年或仍增長27%。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖