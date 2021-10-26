林嘉麒：港美股市聚焦業績

美股經歷早前調整後，近日又再次挑戰高位。儘管市場幾可肯定11月美國聯儲局將宣布減少買債，美國10年期國債孳息率亦重上1.7厘水平，惟市場人士普遍認為未來仍會維持低息一段時間，故利好股市。

美國財長耶倫預期高通脹將維持至明年中，資金流入股市以抗通脹。事實上，美國企業第三季業績表現並不失禮，據Refinitiv的資料，迄今已公布盈利的117家標普500指數成分股公司中，有84%的業績超過預期。企業收益不斷上升，正為股市火上加油。

由於第三季財報開局強勁，就算存在供應瓶頸和勞動力短缺的擔憂，資金仍然流入美股。本周到大型科技企業公布業績，其中包括Facebook、Alphabet、微軟、亞馬遜和蘋果公司(Apple Inc.)。道指成分股中也有三分之一將於本周公布季度業績，其中包括卡特彼勒、可口可樂、波音和麥當勞等。美股要保持強勢，企業盈利要繼續有好表現。

另一方面，內地正式通過啟動房產稅試點，為期5年，涵蓋居住用及非居住用各類房產，納稅對象為土地使用權人及房屋所有權人。通過的主要內容有3點，一是國務院制訂房產稅試點具體辦法，試點地方政府制訂具體實施細則；二是新增住宅作為房產稅徵收對象；三是自國務院試點辦法印發之日起算，授權的試點期限為5年。預計在落實稅收法定原則、遵循積極穩妥原則以及有限授權原則，國務院所制訂的具體辦法應會在較快時間發布，各試點地區也會在短時間內制訂實施細則，可以說是殺到埋身。

上周一度傳出中央推動房產稅遇到不少阻撓，市場正期望房產稅短期難實現下，惟突然推出，真是殺投資者一個措手不及。不過，就算開徵房產稅有可能在短期對房價有壓抑作用，但此次試點是由地方政府制訂具體實施細則，預計試點城市也會進行探索，綜合考量市場的承受能力，以及對房價產生多大的影響。

事實上，中央亦會考慮對資本市場的影響，故消息對內房股短線影響是負面，但相信市場可慢慢消化，毋須過分憂慮。

新城晉峰資產管理董事 林嘉麒(作者為註冊持牌人士，未持有以上股份)