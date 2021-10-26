鄧聲興：中電信中長線前景看好　阻力位為3.5元

整體來看，首3季累計營業收入3,292.41億元，按年增長12.5%，其中，於移動通信服務方面，首3季度收入1,405.28億元，按年上升6.3%，移動用戶淨增1,864萬戶，繼續保持行業領先，達到約3.7億戶。5G套餐用戶淨增6,904萬戶，達到約1.56億戶，滲透率達到42.1%，移動用戶ARPU為45.4元，較去年同期繼續增長。增長動力強勁令純利按年增加24.7%至233.27億元；每股基本淨利潤為0.28元，較去年同期增長21.7%；自由現金流231.68億元，較去年同期增長19.6%。

同時，集團以發行A股上市為契機，全方位深化「雲改數轉」的戰略，緊抓數字經濟蓬勃發展的機遇，從而實現經營業績快速增長。對集團可中長線前景看好。阻力位見3.5港元，

支持位報2.52港元。

意博資本亞洲有限公司管理合夥人鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)