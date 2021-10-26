【高盛推介】新能源車板塊急升 留意高槓桿購證
2021年10月26日 10:25
東網電視更多新聞短片
（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：新能源車板塊急升，比亞迪股份周二(26日)高開5%，再創上市新高，小鵬汽車更高開7%，見在港上市的高位。另外，比亞迪獲聯交所確認可進行分拆比亞迪半導體，比亞迪亦將於本周四(28日)公布業績。
觀察輪證資金流向，比亞迪近日向好，資金較傾向部署淡倉，過去兩個交易日合共有約1,200萬港元流入，其認購證同期亦有小量資金流入。
投資者如看好比亞迪，可留意輕微價外、高槓桿購(23778)，是2個月期以上產品中最高槓桿，是條款及槓桿都非常突出的選擇，適合短線部署。活躍證則可留意中期輕微價外購(29401)。牛證則可留意高槓桿牛(63148)，收回價270元，距離現貨有約40元差距，是相近收回價產品最高槓桿。
比迪購23778，行使價380元，2021年12月28日到期，實際槓桿6.9倍，2個月期以上產品中最高槓桿。
比迪購29401，行使價369.08元，2022年2月21日到期，實際槓桿4.9倍，中期、活躍。
比迪牛63148，收回價270元，行使價266元，換股比率500，槓桿比率6倍，相近收回價產品最高槓桿。
比迪沽29059，行使價228元，2022年1月25日到期，實際槓桿5.7倍，行使價200至300元間、明年到期、低街貨產品中最高槓桿。
比迪熊57156，收回價340元，行使價344元，換股比率500，槓桿比率11.5倍，是相近收回價產品最高槓桿。
小鵬購17126，行使價188元，2022年1月7日到期，實際槓桿6.2倍，行使價175至195元間產品最高槓桿。
小鵬購17130，行使價228元，2022年3月30日到期，實際槓桿4.2倍，中長期、價外。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載： http://www.gswarrants.com.hk。