【高盛推介】新能源車板塊急升　留意高槓桿購證

高盛(亞洲)有限責任公司：新能源車板塊急升，比亞迪股份周二(26日)高開5%，再創上市新高，小鵬汽車更高開7%，見在港上市的高位。另外，比亞迪獲聯交所確認可進行分拆比亞迪半導體，比亞迪亦將於本周四(28日)公布業績。

觀察輪證資金流向，比亞迪近日向好，資金較傾向部署淡倉，過去兩個交易日合共有約1,200萬港元流入，其認購證同期亦有小量資金流入。

比迪購23778，行使價380元，2021年12月28日到期，實際槓桿6.9倍，2個月期以上產品中最高槓桿。

比迪購29401，行使價369.08元，2022年2月21日到期，實際槓桿4.9倍，中期、活躍。

比迪牛63148，收回價270元，行使價266元，換股比率500，槓桿比率6倍，相近收回價產品最高槓桿。

比迪沽29059，行使價228元，2022年1月25日到期，實際槓桿5.7倍，行使價200至300元間、明年到期、低街貨產品中最高槓桿。

比迪熊57156，收回價340元，行使價344元，換股比率500，槓桿比率11.5倍，是相近收回價產品最高槓桿。

小鵬購17126，行使價188元，2022年1月7日到期，實際槓桿6.2倍，行使價175至195元間產品最高槓桿。

小鵬購17130，行使價228元，2022年3月30日到期，實際槓桿4.2倍，中長期、價外。

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