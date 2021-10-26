【瑞通推介】恒指創個半月高　投資者即市傾向開牛

瑞通認股證牛熊證銷售部：道指周一(25日)收報35,741點，升64點或0.2%，續創出收市新高。恒指連日於兩萬六附近好淡角力，周一收報26,132點，升5點。周二(26日)早段高開逾100點，一開市重上26,200點，創逾個半月高位，惟其後一度轉跌。恒指好倉(牛證及認購權證)周一淨流出近2,000萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾8,300萬元，反映投資者對後市偏淡。周一恒指牛證街貨重貨區為收回價25,100至25,199點，而熊證街貨重貨區為收回價26,500至26,599點。

香港交易所周一低開後逐步收復失地，全日倒升0.9%，收484.2元，結束兩日跌勢。集團將於周三(27日)公布截至9月底止第三季業績，券商估計受累投資收益淨額下滑，港交所第三季純利料介乎28億至33.6億元，按年下跌16.3%至上升0.4%；收入及其他收益料按年下跌4.2%至上升3%。另外，中國首批MSCI中國A50互聯互通指數ETF產品上周五(22日)起已獲批准在內地發售。港交所周二早段大致靠穩，曾升抵490元，重越50天和100天線。約550萬元在周一淨流出其輪證好倉，淡倉同日則有逾220萬元淨流入。

比亞迪股份連日強勢破頂，周一創出305元歷史新高，收市維持2.5%的升幅，報302.8元，首次突破300元關，14日RSI續處70以上的超買水平。比亞迪公布，聯交所同意公司分拆所屬子公司比亞迪半導體股份至深交所創業板上市，並同意豁免公司向股東提供保證配額。另外，據報比亞迪電池下月1日起加價最少20%。將於今周四(28日)公布季績的比亞迪，周二早段一度飆逾7%，破頂高見324.6元，其後升勢大為回順，暫連升3個交易日。周一錄逾190萬元淨流出其輪證好倉，淡倉同日則有約660萬元淨流入。

平安好醫生周一全日受壓，最多挫4.5%至52.1元，收跌2.7%於53.1元。公司上周五舉行投資者開放日，公布設定多個用戶中期目標，包括包括付費用戶數目由今年6月底的逾1500萬戶，中期目標增至5000萬至6000萬戶，用戶留存率由逾30%，中期目標增至逾40%等。股份周二早段繼續回軟，再跌逾2%，跌穿52元，跌幅逾1%。其好倉周一錄逾50萬元淨流入。

招商銀行周一曾升近1%至67.45元的1個月高位，惟其後升勢逐步回順，全日微升0.2%，報66.9元，力保5連升走勢。公司今年第三季純利按年升約21%至324.65億元人民幣，營業淨收入為826.55億元人民幣，按年增加13%，券商普遍對其業績看法正面。招行周二早段再升逾1%，一度重返68元以上。周一分別有逾120萬元和逾10萬元淨流出其好倉和淡倉。

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