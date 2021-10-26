港華燃氣引入Affinity並擬易名　復牌先升後倒跌

港華燃氣周一(25日)公布與Affinity Asia Pacific Fund訂立認購協議，將發行認購股份及可換股債券，所得款項總額約28.02億元，用作其一般企業用途，包括投資於其智慧能源業務。

根據公告，公司將發行1.16億認購股份，每股認購價5元，較港華燃氣周一中午停牌前折讓約2.91%，總認購價值5.83億元。認購股份相當於經配發及發行認購股份擴大的已發行股份總數約3.7%。公司並發行可換股債券，本金總額18.35億元人民幣，按協定匯率換算相當於22.17億港元。根據每股換股股份初步換股價為6.33元(可根據調整事件調整)及假設可換股債券按初步換股價獲悉數轉換，港華燃氣將配發及發行最多3.5億股換股股份，佔經發行認購股份及換股股份擴大後的已發行股份總數約9.98%。

此外，該公司建議將英文名稱由「Towngas China Company Limited」改為「Towngas Smart Energy Company Limited」，並將雙重外文中文名稱由「港華燃氣有限公司」改為「港華智慧能源有限公司」。