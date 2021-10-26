【高盛推介】阿里美團落後大市 資金吸納
2021年10月26日 11:06
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴股價上周一度逼近180港元，其後於高位窄幅上落，周二(26日)早段走勢落後大市，下跌近2%，現報170.6元。阿里旗下阿里健康發出盈警，料中期盈轉虧最多3.2億元人民幣。
另外，美團同樣走勢落後，現報282元，下跌約1.7%，跌幅多於大市。有券商日前發表報告預期美團第三季收入上升37%，並調升其目標價。
觀察輪證資金流向，資金持續流入阿里好倉，過去3個交易日均見流入，合共約1,900萬元，是同期最多資金流入的個股產品。
而美團好倉周一(25日)扭轉早前資金流走的走勢，有約1,000萬元流入，是周一第二多資金流入的個股產品。
投資者如看好阿里，可留意輕微價外阿里購(24746)或貼價阿里購(26314)，兩者分別是輕微價外及貼價證中最高槓桿，在相近條款中最高槓桿的產品能為投資者在風險及回報之間得到更佳的平衡，投資者可根據自身策略選擇。相反，如看淡阿里可留意中期、低街貨沽(29495)。
阿里購24746，行使價192.1元，2022年1月24日到期，實際槓桿8.6倍，行使價170至195元間最高槓桿。
阿里購26314，行使價184.9元，2022年1月25日到期，實際槓桿7.9倍，行使價170至190元間最高槓桿。
阿里沽29495，行使價148.48元，2022年1月26日到期，實際槓桿5.9倍，中期、低街貨。
阿里牛61487，收回價155元，行使價153元，換股比率500，槓桿比率8.9倍，貼價、高槓桿。
阿里熊61489，收回價190元，行使價192元，換股比率500，槓桿比率8.1倍，貼價、高槓桿。
投資者如看好美團，行使價320元附近、今年底到期是中期輕微價外證中最高槓桿的條款，當中可留意低街貨購(25907)；貼價證可留意美團購(26643)，亦是低街貨選擇。相反，如看淡美團可留意高槓桿沽(28947)，是輕微價外、明年到期產品最高槓桿。
美團購25907，行使價320元，2021年12月28日到期，實際槓桿8倍，中期輕微價外證中最高槓桿的條款、低街貨。
美團購26643，行使價310元，2022年1月3日到期，實際槓桿7倍，貼價、低街貨。
美團沽28947，行使價242.22元，2022年1月20日到期，實際槓桿5.6倍，行使價240至280元間、明年到期產品最高槓桿。
美團牛61987，收回價260元，行使價257元，換股比率500，槓桿比率11倍，近牛、高槓桿。
美團熊66052，收回價300元，行使價303元，換股比率500，槓桿比率12.4倍，近熊、高槓桿。
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