【高盛推介】阿里美團落後大市　資金吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴股價上周一度逼近180港元，其後於高位窄幅上落，周二(26日)早段走勢落後大市，下跌近2%，現報170.6元。阿里旗下阿里健康發出盈警，料中期盈轉虧最多3.2億元人民幣。

另外，美團同樣走勢落後，現報282元，下跌約1.7%，跌幅多於大市。有券商日前發表報告預期美團第三季收入上升37%，並調升其目標價。

觀察輪證資金流向，資金持續流入阿里好倉，過去3個交易日均見流入，合共約1,900萬元，是同期最多資金流入的個股產品。

而美團好倉周一(25日)扭轉早前資金流走的走勢，有約1,000萬元流入，是周一第二多資金流入的個股產品。

阿里購24746，行使價192.1元，2022年1月24日到期，實際槓桿8.6倍，行使價170至195元間最高槓桿。

阿里購26314，行使價184.9元，2022年1月25日到期，實際槓桿7.9倍，行使價170至190元間最高槓桿。

阿里沽29495，行使價148.48元，2022年1月26日到期，實際槓桿5.9倍，中期、低街貨。

阿里牛61487，收回價155元，行使價153元，換股比率500，槓桿比率8.9倍，貼價、高槓桿。

阿里熊61489，收回價190元，行使價192元，換股比率500，槓桿比率8.1倍，貼價、高槓桿。

美團購25907，行使價320元，2021年12月28日到期，實際槓桿8倍，中期輕微價外證中最高槓桿的條款、低街貨。

美團購26643，行使價310元，2022年1月3日到期，實際槓桿7倍，貼價、低街貨。

美團沽28947，行使價242.22元，2022年1月20日到期，實際槓桿5.6倍，行使價240至280元間、明年到期產品最高槓桿。

美團牛61987，收回價260元，行使價257元，換股比率500，槓桿比率11倍，近牛、高槓桿。

美團熊66052，收回價300元，行使價303元，換股比率500，槓桿比率12.4倍，近熊、高槓桿。

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