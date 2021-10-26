印錢都未能解決！美國塞港問題較「雷曼」更可怕

儘管美國總統拜登下令增加全天候營運港口等多項措施，有美國物流公司警告，當地的塞港問題未有改善，可能引爆比「雷曼時刻」更糟糕的經濟危機，到時連聯儲局(Fed)都無力扭轉乾坤。

外媒報道，美國貨運代理和報關經紀商Flexport走訪主要港口了解問題後，其行政總裁Ryan Petersen發文表示，美國港口面對的最大瓶頸，不是起重機短缺，而是貨櫃碼頭過於擁擠，沒有空餘的底盤車把貨櫃清理出來。他指出，在港口的數百台起重機中只看到大約7台在緩慢的運行，但碼頭已經堆滿貨櫃，因此沒有空間容納新抵港的貨櫃。簡單來說，就是「真正的交通堵塞」問題。

Petersen將當前的供應鏈危機和港口關閉的可能性，與2008年導致全球經濟陷入大衰退的雷曼兄弟破產進行比較。他認為，雷曼倒閉，美國政府只需大量印鈔，讓銀行流動性泛濫，問題就迎刃而解。然而，目前的航運危機更需要現實的解決方案，他呼籲美國政府必須盡快解決瓶頸，一旦情況失控並形成惡性循環，勢必摧毀全球經濟。

Petersen獻計解決危機，建議州政府、聯邦政府、港口及貨車司機等供應鏈相關業者齊心合作，增設一個臨時貨櫃堆場，將貨櫃堆至6層樓高，而非2層，預料能釋放空間讓底盤車將貨櫃推走。

有知名財經評論員Zero Hedge同意Petersen的觀點，因為過去19個月隨着塞港問題惡化，全球經濟的循環系統已經面臨崩潰的風險。

面對嚴峻的供應鏈危機，拜登上周宣布，洛杉磯港將加入長堤港，提供全天候營運，就連聯合太平洋鐵路公司也加入24小時運轉行列，並考慮部署國民警衛隊提供運輸協助。

【塞港問題如何影響經濟？】

華爾街大行高盛分析員Ronnie Walker表示，貨物大量積壓、船運費用居高不下的情形可能持續到明年年中，美國港口的供需失衡目前沒有立即解決方法。即使最終可以解決，但會以緩慢的方式進行。等到聖誕購物旺季及農曆新年過去，貨櫃數量減少，問題就會慢慢改善。消費者將要為問題埋單，在選擇更少的情況下，支付更高的價錢購買商品。

貨櫃現在通過美國主要港口花費的時間，是平常的3倍。今年9月洛杉磯港和長堤港有1/3的貨櫃，要停泊超過5天才被運出。高盛估計，現有77艘貨船等待進入洛杉磯港及長堤港，載運價值240億美元(約1,872億港元)的商品，準備送到美國零售商的貨架上。供應鏈失衡問題，正在經濟的各個環節發酵，從生鮮超市到大型工廠都遭遇瓶頸，美國生產物價指數(PPI)及消費物價指數(CPI)雙雙上漲，將墊高年底購物旺季的禮品和商品售價。

不少企業在其第三季財報中都提到貨物運輸延誤的影響，成本上漲逼使他們上調售價。消費品巨擘P&G表示，缺工、運力緊張、產能限制都令公司承受壓力，預計通脹將持續一段時間，而且影響廣泛。包裝食品商Congara亦指，公司疲於應付消費者暴增的需求，缺工、缺料、運費高漲、運輸塞車等，都是公司要克服的挑戰。