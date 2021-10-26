【產經直播】港股拉鋸 比亞迪再破頂
2021年10月26日 12:06
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港股在二萬六關膠着，新經濟股龍頭騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)和美團(03690)腳軟，拖累恒指表現。比亞迪(01211)則逆市做好，半日高見324.6元，創歷史新高。公司獲得港交所(00388)同意分拆旗下半導體業務到內地上市，有助比亞迪股價再上望多少？但現時一手入場費近16萬元，散戶要少注入場，可以買邊隻ETF？
炒股不炒市下，有國策扶持的新能源股種類眾多，投資者要如何選擇？內地近日公布《關於完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》，又有甚麼重點內容？等專家為大家拆解當中奧妙！
穩陣派投資者，但求財息兼收，自製被動收入，投資組合要點？
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