【產經直播】港股拉鋸 比亞迪再破頂

炒股不炒市下，有國策扶持的新能源股種類眾多，投資者要如何選擇？內地近日公布《關於完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》，又有甚麼重點內容？等專家為大家拆解當中奧妙！

穩陣派投資者，但求財息兼收，自製被動收入，投資組合要點？

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