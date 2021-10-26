星展香港：內地實施房產稅　或同步放寬房策

內地房地產稅改革試點工作終於落地，星展銀行(香港)研究部中國房地產業分析主管王丹在網上會議表示，試點城市實施房地產稅時，可能同步放開或者取消其他相應行政政策。

她解釋，限價政策已經實施多年，意味當地樓價是由行政手段決定。若要反映真實需求，理應由市場主導。而實施房地產稅時，把行政手段取消，觀察房地產稅的成效、影響面有多大，「是有必要做的事情」。

她稱，今年土地供應比較少，可能造成明年樓盤供應短缺，所以讓市場主導這些試點城市，並不一定是壞事。她亦相信，房地產稅可以用來抵銷一些放鬆手段，以維持樓價平穩。

她又指，恒大事件加速政策重審，所以近期一些關於房地產政策的聲音頻密出現，包括人民銀行及銀保監等相繼發聲，為市場運作提供支持。地方行政手段方面，近期已有7至8個城市出現房策調整，以哈爾濱為例基本上是全面放鬆，但也沒有觸碰到限購、限價等範圍，預計會有更多城市鬆綁房策，以提振市場信心。

今年首9個月，內地住房銷售均價仍高於去年平均約5.9%，至於銷售面積亦按年增加11.4%。王指出，就算第四季內每月銷售面積及金額各跌23%及36%，仍能達到去年銷售總量或者銷售額。

該行追蹤的開發商於9月預售額按年平均跌26%，今年首9個月平均銷售完成率為69%，代表開發商需要在第四季錄6%銷售增長，才能完成今年銷售目標。