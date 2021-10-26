劣績斑斑！澳洲皇冠被評不宜持有賭牌

經過8個月的調查，澳洲富豪帕克(James Packer)旗下皇冠度假集團(Crown Resorts)被維多利亞省當局評為不適宜持有該省的賭牌，令該公司的大本營皇冠墨爾本賭場即時陷入危機。不過由於公司仍在兩年改革計劃之中，當局並未有即時褫奪其賭牌。

根據本次維多利亞省最高級別調查機構皇家委員會的報告，指出該公司不適宜持有賭牌，是基於公司的不誠實操守，參與非法、不道德和剝削性的行為。皇家委員會指出，不法行為的規模廣泛和令人震驚，調查所找到的東西過往都沒有被公開。

該報告還指出，皇冠嚴重且持續的違法和不當行為，不僅違反了澳洲法律，而且還違反了其他國家的法律，並且往往是在公司高管的知情下進行。

然而考量到公司正在進行兩年改革計劃，並且有政府委派的經理人全面看管皇冠的業務，故為維護發牌機制的正常性，皇家委員會認為即時取消該公司的賭牌將對維多利亞省的社區有損。但會對公司實施更嚴格的新措施和監督，以確保公司不會重蹈覆轍。當中包括禁止公司與賭業中介(俗稱疊碼仔)進行交易。而政府委派的經理人亦有權否決公司董事會的決定。

皇冠的監管風波，緣於2016年時有多名員工在中國內地涉嫌招攬賭客而被捕及被定罪；2019年公司又被多家澳洲媒體鋪天蓋地踢爆，指有犯罪集團在皇冠的多家賭場洗錢，以及公司聘用的疊碼仔或涉嫌販毒。

事件引起澳洲新南威爾士省賭業監管當局用兩年時間調查，最終在去年尾不讓皇冠啟動其悉尼賭牌。其後比鄰的維多利亞省和西澳省亦先後啟動皇家委員會調查皇冠。