拗到花兒也謝了！女股神列3大通縮力量　反駁惡性通脹

綜合媒體報道，「女股神」伍德(Cathie Wood)周一(25日)駁斥推特(Twitter)創辦人Jack Dorsey「惡性通脹將至」的警告。所謂「惡性通脹」，其定義是物價每月以50%或更高的速度上漲。

包括對沖基金巨頭、因估中1987年股災而成名的瓊斯(Paul Tudor Jones)，以及在2008年金融海嘯有份大賺、有「華爾街金童」之稱的霍恩(David Einhorn)，都曾主張聯儲局決策者是通脹創造者，而非通脹打擊者。

就此，伍德提到，她先前曾屈服這種對「惡性通脹」的恐懼心理，但最終擔憂的狀況並未實現，因為聯儲局在2007年至2009年經濟衰退期間開始量化寬鬆。她主張，當時貨幣流通速度下降，化解了通脹衝擊，而現在貨幣流通速度也在下降。

【3大力量抑制通脹】

伍德列出她認為更大的「3種通縮力量」，將克制供應鏈危機引發的近期通脹：

1. 技術創新，這是「最強大」的通縮力量，她以人工智能(AI)為例。AI訓練成本以年率40至70%的速度下降，這是破紀錄的通縮力量。AI可以讓各領域、產業和企業在5至10年間轉型。

2. 「創造性破壞」，將壓低過時商品的價格。伍德提到，在2008至2009年科技和電訊泡沫及全球金融海嘯時，許多企業都迎合了短期股東想要當下收穫利潤/股息的想法，他們利用其資產負債表來支付利息並執行股份回購，「製造出」EPS(每股盈利)。這些企業沒有在創新上投入足夠的資金，可能將被迫靠着打折出售過時商品來償還債務，而這就帶來通縮。

3. 她認為「周期性」通縮將會出現。由於新冠疫情期間消費激增，企業因措手不及而爭先恐後增加訂單，下單量可能是實際需求的2至3倍。因此，一旦假期購物旺季過去，企業將面臨供應過剩，價格就會回落。一些大宗商品價格已經下跌50%，例如木材和鐵礦石，當然，中國打擊也是其中一個理由。