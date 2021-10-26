內地10多省電價上漲　均較基準電價高出20%

綜合媒體報道，內地本月中擴大交易電價上下浮動範圍至20%後，10天內就有超過十多個省份出現電價上漲；其中，山東、江蘇、貴州、安徽等省份的電力市場的成交價升幅，幾乎達到當局允許的電價上限。

為應對缺電問題，發改委早前發出通知，擴大交易電價上下浮動範圍，由本來上浮不超過10%，下浮原則上不超過15%；擴大至上下浮動原則上均不超過20%，高耗能企業市場交易電價則不受上浮20%限制。

內媒報道，自15日條例實施以來，山東、江蘇、貴州、安徽等地電力市場成交價都已基本觸及官方允許的電價上限。當中，山東電力交易中心與發電廠等達成的交易均價，均較基準電價高出19.8%；湖北10月增量電力交易，成交價格同樣比基準價上漲20%。

不過，市場新成交電價較基準電價高出近20%，並不等於電價上漲20%，各地具體加幅需按早前已協定的電價而定。

此外，內地電廠發出的電力約20%至30%供給電網，由電網統銷按基準電價結算。其餘的則是市場化的交易電，其中大部分是以簽訂長期協議的形式出售，一般一年一約，於年底確定下一年度供電價格。

因此，大多數企業目前尚未受到市場交易電價上漲的影響。報道引述華東一大型化工企業指，公司與電廠簽計長期協議，目前還沒有電廠主動來談漲價，惟兩個月後就要簽下一年度的供電協議，屆時或見臨漲價問題；而電價佔該企生產成本的10%，情況不容小覷。

另一湖南電解鋁廠負責人表示，電解鋁單噸能耗約1.36萬度電，若1度電漲0.2元，單噸成本就要增加約2,700元人民幣。