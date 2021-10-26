5萬名北韓外勞滯留中國　時常出現逃跑潮...　

綜合報道，北韓延長該國勞工於中國的滯留時間，並要求不得隨意轉換工作地點。疫情期間，不少僱用北韓工人的公司或工廠受打擊，部分外勞為生計變更工作地點，在酒店工作的外勞於酒店不景氣時，只能到其他地區做臨時工，惟北韓命令「任何情況下也不允許隨意轉移工人」，令外勞與內地僱主難於調配工作。有管理人員表示，「因為不允許將人員派到其他地方，所以連我都想逃跑了」。亦有外勞指：「需要上繳的傭金沒有減少，但能賺錢維持生活的方法卻不多。」

據悉，北韓外勞人數比中國當地警衞與工廠等管理人員多，試圖逃離的人員也明顯增多。消息人士指，上月在瀋陽發生工人逃離事件，有獨自逃、亦有集體逃離事件，甚至有管理人員逃跑。

隨着北韓封鎖邊境，該國勞工滯留內地的時間延長，亦增加中國管理外勞的難度。內媒指，當局為有效管控，將散居各地外勞轉移至遼寧省及吉林省，兩省原來就有很多滯留的北韓人。

內媒指，目前遼寧省有3萬多名北韓勞工，吉林省則有約2萬名，若包括其他省份，滯留中國的北韓勞工人數或逾5萬名。同時，亦向蒙古、俄羅斯等地派遣新外勞，卻都未被召回國，疫情後滯留在海外的勞工人數不減反增。