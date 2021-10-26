內地連環加稅？繼房產稅後　傳消費稅亦將調升

市場消息，內地正計劃一系列稅改，繼推出房產稅試點後，高收入稅、財產、消費稅亦可能被提上議事日程，高收入人士日後或被徵收更高稅率。

內地為了遏抑房地產投機買賣，房產稅是其中一個辦法。事實上，由上世紀90年代至今，中國樓價指數升逾20倍，對國內許多普通民眾，買樓已是無法實現的夢想。因此，內地上周末宣布，將於部分地區試行徵收房產稅，惟未提及具體地點及徵稅方式和額度等細節。

粵開證券研究院副院長羅志恒接受內媒訪問時指，開徵房產稅是大勢所趨，先試點再總結經驗並全國推行。分析指出，除上海與重慶兩地試點實施外，深圳、杭州、蘇州、濟南亦可能跟進。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師徐曉婷指，房產稅是一種財產稅，當持有成本提高，一方面打擊投機者囤房，加速甩手房產；另一方面，也亦因二手住宅供應增加，從而抑制樓價上漲。

據悉，內地研究對富人加稅，特別是針對消費稅。2020年全年消費稅收入約1.2萬億元人民幣，佔全部稅收比重7.8%。消費稅開徵「三高」消費品，以煙、酒、成品油、車四類為主，其中煙佔比51%，成品油佔比35%，車佔比10%，酒佔比3%，其餘佔比約1%。