港寫字樓市場傾向「再中心化」 中環租金有上升趨勢

萊坊最新發布的《香港每月物業市場報告》指出，電子商務的迅速發展，為香港帶來新的零售格局，部分已發展到一定規模的網絡品牌希望擴展實體店作為額外的銷售渠道，以增大其客戶群，讓現有客戶提供體驗式服務。

該行報告又指，新冠狀疫情持續改善，配合消費券推出，市民的消費情緒繼續改善，零售市場的復甦也受到了勞動力市場改善的支持，經季節性調整的6至8月份失業率下跌至約4.7%，為自2020年1至3月份以來最低的水平。

同時，網上零售額持續飆升，今年首8個月網上零售額按年增加約45.2%。不過，本港零售市場的前景在短期內仍極具挑戰性，由於本地股市的不確定性可能會拖累消費者情緒，而消費券有效地刺激經濟的作用仍不確定，但該行預計，至少在短期內會支持零售銷售和餐廳的收入。

此外，報告提到本港寫字樓市場，當中中環核心商業區目前的租金水平跟2010年全球金融危機後差不多，在優質寫字樓需求增加下，市場「再中心化」的情況日趨顯著。

鑑於營商環境改善，有些以前落戶在非核心商業區的租戶，特別是金融業的租戶，都希望進駐中環。而隨着中區跟其他地區的租金距離收窄，更多租戶有意提升他們的辦公環境，並搬遷到核心商業區。

萊坊預期，中環的寫字樓租賃市場將保持樂觀，租金有上升的趨勢。至於9月份，九龍區甲級寫字樓的租務活動保持平穩，九龍東大部分寫字樓交易都在每方呎22港元或以下。

部分租戶在租金穩定的情況下，繼續優化寫字樓空間，亦有些租戶則趁機將寫字樓，由港島區遷往九龍區面積更大，以及租金更實惠的甲級寫字樓。

踏入今年最後一季，租賃市場觸底反彈的迹象愈來愈明顯，料該區整體寫字樓的租金及租務市場氣氛，在短期內仍保持穩定。