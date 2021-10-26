道期升112點 金價守1800美元關
2021年10月26日 16:11
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美匯指數報93.95；港匯見7.775；離岸人民幣(CNH)報6.3783；美元兌日圓曾升越114水平，最新報113.98；歐元企1.1612，英鎊處1.3778。金價報1,801美元。布油報85.83美元，紐油報83.56美元。比特幣企6.2萬美元水平。道指期貨升112點。
●市後關注點
22:00 美國10月消費者信心指數
22:00 美國9月新屋銷售
●恒生指數全日收報26,038點，跌93點或0.36%。國企指數收報9,259點，跌62點或0.67%；科技指數收報6,654點，跌90點或1.34%。騰訊跌0.594%，險守500元，主板成交1,139億港元。https://bit.ly/3pz3GfD
●歐股早段全線上揚，消費品生產商利潔上調全年業績預測，股價升逾5%。https://bit.ly/3jBLTRh
●滬綜指收跌12點，今早齊破頂的寧德時代、長城汽車及比亞迪，分別跌2%、跌0.5%及升0.5%。https://bit.ly/3ChQEXt
●中國經濟：
-星展香港：內地實施房產稅，或同步放寬房策。
-深圳市擬加快壯大市場主體，助境外上市獨角獸回流。
-雨災後遺症！內地菜價暴漲，網民埋怨吃不起。
●滙豐：信用卡發卡量近400萬張，快餐簽帳飆7成。
●印錢都未能解決！美國塞港問題較「雷曼」更可怕。
●美國通脹非「暫時」，格林斯潘：將長期高於2%。
●傳比亞迪電池加價不少於兩成，比亞迪：不予置評。
●港華燃氣引入Affinity並擬易名，復牌先升後倒跌。
●南韓上季GDP按季增長0.3%，遜預期。
●傳美國司法部加速反壟斷調查，Apple恐面臨訴訟。
●馬斯克都驚通脹！女股神再重申：通縮先係關鍵。
●CoinShares：上周虛擬貨幣資金流入規模達117億創紀錄。