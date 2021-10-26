富達國際：2030年前投資組合內碳排量減半

跨國投資公司富達國際宣布，一項加強以企業溝通為主導的氣候投資政策，承諾於2050年或之前實現淨零碳排放，並目標在2030年或之前，將所有投資組合的二氧化碳排放量減半，並定下逐步淘汰動力煤相關投資的限期。

富達將採用其專屬的氣候評級，以審視投資組合中所投資企業的淨零碳排放的進程，並作為與企業溝通以減少實體經濟碳排放的主要機制。另為確保投資組合能符合淨零碳排放的未來，該公司承諾於2030年逐步淘汰在經合組織國家的動力煤行業投資，並於2040年淘汰全球動力煤行業的所有投資。

富達國際全球企業管治團隊及可持續性投資主管陳振輝表示，身為負責任的投資者，集團必須了解旗下投資組合的碳足迹，並與企業攜手合作減少碳排放，以配合全球的淨零碳排放目標，將與企業合作推動氣候轉型。雖然明白有些企業的業務與淨零碳排放的未來並不相容，但若企業無法或不願改變，撤資是最後手段，也是唯一的結果。

富達期望，能發揮主動資產管理者的職責，爭取實現全球氣候目標。這項以企業溝通為主導的長期政策，旨在讓企業付起責任，並確保透明的公開市場能成為減碳推動力。同時會適時檢視目標及作出相應調整，以配合創新及科技的急速發展。