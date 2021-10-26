【新盤追擊】長實#LYOS迎接新界西北大變天

新一份施政報告中提到發展北部都會區，整個新界西北將迎來巨變，據美聯物業高級區域經理張子健表示，自施政報告出爐後，整個北區樓市氣氛，即時熾熱起來，業主叫價亦變得進取，當中洪水橋尤其活躍，相信是因為洪水橋/厦村將會提升為新界北現代服務業中心，與流浮山共建具規模、地標性的創科設施有關，認為洪水橋發展區絕對是香港未來經濟發展的重鎮。

北部都會區預料將為香港未來20年，城市建設和人口增長最活躍的地區；各大發展商亦加快區內推盤步伐，當中長實集團全新項目#LYOS率先登場，項目位於元朗洪水橋洪元路2號，合共提供341伙，實用面積由202至806方呎，開放式戶佔約56伙，面積由202至209方呎；一房戶佔88伙，面積一律少於300方呎；至於兩房單位亦有88伙，面積由447至482方呎；另有51伙特色戶，為花園複式戶，一律為三房一套房間隔。

#LYOS出入方便，住客步行至洪水橋輕鐵站僅5分鐘，便可游走屯門、元朗市中心及天水圍各地，不單如此，想前往港九新界的話，亦可以於元朗站轉乘屯馬線。至於日常購物，以至消閒娛樂亦輕易而舉，由樓盤步行5至8分鐘，便到達洪福邨內的洪福商場及街市；此外，不論乘搭輕鐵或駕車，於20分鐘內亦會到達元朗大馬路一帶、元朗及屯門市中心等各大商場。想知更多樓盤資料，快啲Click片睇。

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