國務院印發《2030年前碳達峰行動方案》 具體內容係...
2021年10月26日 17:55
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環保議題是內地近年發展重點。（中新社圖片）
中央去年9月突然提出2030年前「碳達峰」的目標後，國務院昨日終於印發《2030年前碳達峰行動方案》，即9年內將國內淨碳排放量逐漸「煞車」，然後掉頭回落的綱領，目標包括要把非化石能源消費比重於2025年及2030年分別升至20%及25%，並要「深度參與全球氣候治理」、「推進綠色『一帶一路』建設」。
非化石能源不限於市場熱炒的風力和太陽能發電，還有核電和水電等。單計風力和太陽能，《方案》指要全面推進其大規模開發，2030年總裝機容量要達到120萬兆瓦以上，大約相當於龍源電力(00916)、大唐新能源(01798)和華潤電力(00836)6月底時相關裝機容量總和的起碼24倍。
減碳治本方法還是在於能源使用者，《方案》亦列明「大力發展戰略性新興產業，加快傳統產業綠色低碳改造」，並且大力推廣新能源汽車、逐步降低傳統燃油汽車在新車產銷和汽車保有量中的佔比。
另一方面，中央在提出逐步調整汽油消費規模、大力推進先進生物液體燃料之際，也給本身是化石燃料的天然氣不少戲份，工作包括「加快推進頁岩氣等非常規油氣資源規模化開發……優先保障民生用氣、大力推動天然氣與多種能源融合發展」。