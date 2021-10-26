國務院印發《2030年前碳達峰行動方案》　具體內容係...

中央去年9月突然提出2030年前「碳達峰」的目標後，國務院昨日終於印發《2030年前碳達峰行動方案》，即9年內將國內淨碳排放量逐漸「煞車」，然後掉頭回落的綱領，目標包括要把非化石能源消費比重於2025年及2030年分別升至20%及25%，並要「深度參與全球氣候治理」、「推進綠色『一帶一路』建設」。

減碳治本方法還是在於能源使用者，《方案》亦列明「大力發展戰略性新興產業，加快傳統產業綠色低碳改造」，並且大力推廣新能源汽車、逐步降低傳統燃油汽車在新車產銷和汽車保有量中的佔比。

另一方面，中央在提出逐步調整汽油消費規模、大力推進先進生物液體燃料之際，也給本身是化石燃料的天然氣不少戲份，工作包括「加快推進頁岩氣等非常規油氣資源規模化開發……優先保障民生用氣、大力推動天然氣與多種能源融合發展」。