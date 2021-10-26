新地西貢十四大型住宅項目動工 涉及5400伙
2021年10月26日 19:14
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新鴻基地產(00016)的西貢十四鄉大型住宅項目動工，帶動8月份私人住宅動工量大增。綜合屋宇署及利嘉閣數據顯示，該月共有3個私宅項目動工，涉及單位總數5,991伙，當中包括上述十四鄉西沙路(B地盤)項目，涉及單位5,400伙，興建物業共達29幢，樓高由15至32層，提供逾320.31萬方呎住用樓面，以及逾10.27萬方呎非住用樓面。此外，啟德4C區1號地盤及淺水灣南灣坊3號，亦分別涉及582與9伙。
該行陳海潮指，8月份住宅動工量，較七月份的121伙大增約48.5倍，創自2000年2月以後近21年半的單月最多。至於今年首8個月累計私宅動工有10,577伙，較去年同期的6,218伙大增約70%，屬自2018年以來的四年同期新高。
另外，屋宇署8月份批出多份住宅建築圖則，當中包括深水埗海壇街227及227A至C號地皮，准建一幢23高商住樓，並設3層平台，總物業樓面約39,734方呎。而土瓜灣北帝街105及105號A，批建1幢17層高分層住宅大廈，並設3層平台，涉及商住樓面共約17,861方呎。去年曾推出標售的粉嶺置福圍15號，亦獲批出重建圖則，可建一幢12層高住宅及一幢2層高住客會所，總樓面約19,731方呎。資料顯示，物業地盤面積約13,158方呎，為一幢兩層高住宅，由一本地老牌家族持有逾50年。