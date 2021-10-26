新地西貢十四大型住宅項目動工　涉及5400伙

該行陳海潮指，8月份住宅動工量，較七月份的121伙大增約48.5倍，創自2000年2月以後近21年半的單月最多。至於今年首8個月累計私宅動工有10,577伙，較去年同期的6,218伙大增約70%，屬自2018年以來的四年同期新高。

另外，屋宇署8月份批出多份住宅建築圖則，當中包括深水埗海壇街227及227A至C號地皮，准建一幢23高商住樓，並設3層平台，總物業樓面約39,734方呎。而土瓜灣北帝街105及105號A，批建1幢17層高分層住宅大廈，並設3層平台，涉及商住樓面共約17,861方呎。去年曾推出標售的粉嶺置福圍15號，亦獲批出重建圖則，可建一幢12層高住宅及一幢2層高住客會所，總樓面約19,731方呎。資料顯示，物業地盤面積約13,158方呎，為一幢兩層高住宅，由一本地老牌家族持有逾50年。