金風科技第3季純利按年升逾11%

業績報告指，該企今年首9個月實現對外銷售容量6,347.47兆瓦，其中1.5兆瓦機組銷售容量46.65兆瓦，佔比0.73%；2S平台產品銷售容量2,303.00兆瓦，佔比36.28%；3S/4S平台產品銷售容量2,511.22兆瓦，佔比39.57%；6S/8S平台產品銷售容量1,486.60兆瓦，佔1比23.42%。

截至今年9月30日，公司在手外部訂單共計15,090.70兆瓦，比6月30日多0.34%，其中海外訂單量為1,874.80兆瓦。此外，公司內部訂單為1,336.50兆瓦。

9月底時，金風外部已簽合約待執行訂單為13,344.35兆瓦，分別為：1.5兆瓦機組31.50兆瓦，2S平台產品4,351.40兆瓦，3S/4S平台產品8,499.50兆瓦，MSPM(中速永磁產品)318.50兆瓦，6S/8S平台產品143.45兆瓦。「S」數大小主要與額定功率成正比。

同日，公司外部中標未簽合約訂單為1,746.35兆瓦，包括2S平台產品349.00兆瓦，3S/4S平台產品1,045.35MW，MSPM(中速永磁產品)352.00兆瓦。