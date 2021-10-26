屯門居屋新圍苑兩房臨場反價10萬　自由市場以410萬成交

屯門居屋新圍苑一個兩房單位，放盤1日引來多組客睇樓，原業臨場反價10萬元，於已補價自由市場以410萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌華蘭花園10月暫錄得2宗買賣，平均實用呎價約20,131元，其中芝蘭閣中低層A室，實用面積約379方呎，兩房間隔，以748萬元易手，實用呎價約19,736元。

●北角康德大廈高層4室，實用面積約962方呎，兩房間隔，獲區外換樓客以1,500萬元承接，實用呎價約15,593元，原業主於2008年6月以800萬元購入上址自住，持貨13年帳面獲利700萬元，單位期內升值約88%。

●天后維峯高層C室，實用面積約283方呎，一房間隔，獲區外首置客以760萬元承接，實用呎價約26,855元，原業主於2015年5月以704萬元購入上址投資，持貨6年帳面獲利56萬元，單位期內升值約8%。

●西半山瑧璈高層C室，實用面積約342方呎，一房間隔，望市景，以878萬元易手，實用呎價約25,673元，原業主於2016年5月以691萬元買入，持貨5年帳面獲利187萬元，單位升值約27%。

●西半山老羅便臣花園大廈中層G室，實用面積約1,587方呎，獲換樓客垂青，並連租約以3,000萬元先購入物業，待完約後考慮自用換樓，實用呎價約18,904元，原業主於1985年以約85萬元購入，轉手帳面獲利約2,915萬元，物業升值逾34倍。

●堅尼地城加惠臺2座低層F室，實用面積約464方呎，兩房間隔，望山景，並獲外區首置客鍾情，斥資965萬元入市，實用呎價約20,797元，新買家購入作上車之用。

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九龍區

●九龍塘又一居11座低層C室，實用面積約591方呎，套三房間隔，現改為套兩房，望樓景，日前以1,118萬元易手，實用呎價約18,917元，屋苑本月累錄約2宗二手買賣，現時暫有26個放盤，入場費由950萬元起。

●大角咀港灣豪庭10月暫錄10宗買賣，平均實用呎價約19,463元，屋苑1座高層B室，實用面積約386方呎，議價後以795萬元成交，實用呎價約20,596元，原業主於2015年9月以593萬元購入，持貨6年帳面獲利202萬元，單位期內升值約34%。

●長沙灣碧海藍天10月暫錄2宗買賣，包括5座高層E室，實用面積約510方呎，兩房間隔，望海景，最初開價1,000萬元，放盤兩天，即以市價997萬元成交，實用呎價約19,549元，新買家為外區租客。

●長沙灣泓景臺3座中層A室，實用面積約502方呎，兩房間隔，原先開價910萬元，經議價後減價15萬元或約1.6%，新近以895萬元易手，實用呎價約17,829元。

●長沙灣昇悅居3座低層F室，望內園景，兩房間隔，實用面積約522方呎，以約980萬元放盤僅1個月，即吸引區內客洽詢，議價後減價20萬元，以960萬元售出，實用呎價約18,391元，新買家為家庭客，睇樓多次後決定入市。

●長沙灣喜盈高層C室，實用面積約399方呎，以760萬元放盤1個月後，終獲區內客接洽，議價後減價約22萬元，以約738萬元成交，實用呎價約18,496元，新買家在無睇樓情況下決定承接。

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新界區

●屯門居屋新圍苑F座中層3室，實用面積約401方呎，兩房間隔，日前放盤僅1日，即吸引多組客人視察，原業主有見及此臨場反價10萬元，區內首置客因熟悉周圍的環境，決定於已補價自由市場以410萬元購入自用，實用呎價約10,224元。

●屯門弦海連平台特色戶，實用面積約165方呎，開放式間隔，外區客為鄰近家人居住，方便照應，加上項目附有會所設施，業主考慮到租客願意預繳半年租金，故減價800元，最終以每月9,200元租出，實用呎租約55.8元。

●屯門新屯門中心2座中層A室，實用面積約501方呎，兩房間隔，區內客考慮到熟悉該區環境及鄰近泊車地點，加上業主有議價空間，遂便決定以11,300元即睇即租，實用面呎租約22.6元。

●將軍澳新都城10月暫錄約7宗買賣，屋苑2期11座高層B室，望內園景，兩房間隔，實用面積約363方呎，以718萬元放盤不足3個月，即獲區內客接洽，議價後減價20萬元，以約698萬元成交，實用呎價約19,229元，新買家為首置客。

●將軍澳居屋寶明苑寶松閣高層10室，實用面積約211方呎，開放式間隔，單位於8月放盤，已補價自由市場開價370萬元，一口價減32萬元，減幅逾8%，獲區外買家以338萬元承接，實用呎價約16,019元。

●將軍澳新都城2期11座高層B室，望內園景，兩房間隔，實用面積約363方呎，以718萬元放盤不足3個月，即獲區內客接洽，議價後減價20萬元，以約698萬元成交，實用呎價約19,229元，新買家為首置客，睇樓兩次即入市自住。

●西貢栢濤灣雙號屋，實用面積約3,708方呎，四房雙套房間隔，享海景，原先叫價1億元，期間減價1,200萬元，減幅約12%，終以8,800萬元連租約成交，實用呎價約23,732元，現時上述單位現以140,000元租出。

●馬鞍山迎濤灣1座中高層G室，實用面積約515方呎，兩房間隔，享海景，近日以825萬元沽出，實用呎價約16,019元，原業主於2010年11月以約330萬元購入，持貨約11年轉手帳面獲利約495萬元，物業升值約1.5倍。

●馬鞍山迎海‧星灣19座高層F室，實用面積約479方呎，一房間隔，放盤兩個月，原先叫價890萬元，累減52萬元，獲買家以853.8萬元承接，實用呎價約17,825元。

●馬鞍山居屋錦豐苑J座低層14室，實用面積約652方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價680萬元，放盤2個月，累減25萬元，以655萬元沽出，實用呎價約10,046元。

●馬鞍山天宇海2A座中層D室，實用面積約665方呎，套三房間隔，日前以988萬元易手，實用呎價約14,857元，新買家為用家，原業主於2017年以825萬元購入，持貨4年帳面獲利約163萬元，單位升值約20%。

●大圍盛世3座北翼高層A室，實用面積約688方呎，套三房間隔，議價後以1,280萬元易手，實用呎價約18,605元，原業主則於2012年以726萬元購入，持貨9年帳面獲利約554萬元，單位期內升值約76.3%。

●沙田第一城52座高層D室，實用面積約304方呎，兩房間隔，以月租13,000元租出，實用呎租約42.8元，業主於2019年5月購入上址，當時作價570萬元，現享租金回報率2.7厘。

●沙田第一城40座高層F室，實用面積約284方呎，兩房間隔，新買家為區內客，考慮不久即決定承接，雙方議價後終563萬元成交，實用呎價約19,824元。

●沙田濱景花園2座中層H室，實用面積約555方呎，套三房間隔，日前以838萬元易手，實用呎價約15,099元，原業主則於2007年以209萬元購入，持貨14年帳面獲利約629萬元，單位升值約3倍。

●上水居屋翠麗花園10月暫錄約2宗買賣，最新錄得5座中層D室，實用面積約590方呎，三房間隔，議價後以已補價自由市場價562萬元易手，實用呎價約9,525元。

●元朗翠珊園1座頂層連天台特色戶，實用面積約427方呎，兩房間隔，連約384方呎天台，近日以423萬元易手，實用呎價約9,906元，新買家為上車客，因知悉政府有意大力推動北部都會區發展而入市。

●洪水橋瑞豐華庭2座中層C室，實用面積約763方呎，套三房間隔，開價800萬元，經議價後，以739萬元沽出，實用呎價約9,685元，新買家為上車客，原業主則於2015年6月以525萬元買入，持貨6年帳面獲利214萬元或約41%。

●青衣區10月累錄約34宗二手買賣，月中至今佔約25宗，區內上車盤翠怡花園錄7宗，已超上月全月，項目7座低層F室，實用面積約386方呎，一房間隔，原業主於7月放盤，叫價630萬元，9月降價至618萬元，現以585萬元沽出，實用呎價約15,155元，新買家為上車客，睇樓多月入市。

●青衣海欣花園2座高層B室，實用面積約483方呎，兩房間隔，叫價780萬元，放盤5日速獲承接，減價20萬元，以760萬元沽出，實用呎價約15,735元，新買家為一對年輕夫婦，於《施政報告》公布前已開始覓盤，近日市況轉旺，入市信心增強，加快入市自用。

●青衣青怡花園4座低層E室，實用面積約343方呎，兩房間隔，10月初叫價530萬元，現以520萬元沽出，實用呎價約15,160元，新買家為用家，原業主則於1996年1月以137.5萬元買入，去年曾放盤，其後封盤，直至本月才重新放盤，不足一個月便獲承接，於25年間帳面升價382.5萬元或約2.8倍。

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