將軍澳海茵莊園加推　洪水橋#LYOS擬短期內出價單

多個新盤項目均積極部署推售。洪水橋#LYOS周二(26日)開放示範單位予傳媒參觀，擬於短期內公布首張價單，將軍澳海茵莊園則已加推新一批單位，料於周末作首輪銷售。新界兩盤的搶客戰隨時一觸即發。

●洪水橋#LYOS 48小時內開價

楊氏指，兩房單位連裝修示範單位參照 1A座3樓M室，實用面積462方呎。單位採現代風格設計，客飯廳以長方形開則，擺放梳化及餐枱等家具，配襯金屬飾架。另外，單位設開放式廚房，可作明火煮食，並附有窗戶。

對於市場上多個樓盤部署推售，楊氏稱，項目的特色戶型較多，焦點上未必與同期市場上其他新盤相同，而且該盤為北部都會區公布後首個項目，故對銷情有信心，亦不擔心競爭，相信各有各做，希望令市場氣氛更熱烈。

●將軍澳海茵莊園折實均呎22,784元加推156伙

新一批單位包括48伙開放式單位、94伙一房單位、14伙兩房單位，實用面積由204至428方呎。售價方面，扣除最高折扣3%優惠後，該批單位折實價由388.8萬元920.2萬元，折實呎價介乎19,059元至24,315元。按折實價計，今批單位市值約9.8億元。

資料顯示，入場單位為1座3樓A7室，實用面積204方呎，呎價為19,059元。

●北角維峯·浚匯上載新價單 周六賣11伙

新一張價單提供28個單位，當中包括8伙開放式單位及20伙一房單位，扣除最高折扣優惠5%，折實價則介乎580.75萬元至約1,003.49萬元，折實呎價介乎27,443元至37,867元。項目至今累售157伙，佔全盤216伙的73%，套現逾11億元。

●山水盈沽出兩幢洋房 單日套現逾7469萬元

大額豪宅銷情加快，路勁地產旗下元朗錦田北山水盈，周二(26日)接連沽出兩幢洋房，單日套現逾7,469萬元。

據一手銷售資訊網資料，項目洋房17號，樓高3層，實用面積2,107方呎，四房間隔，413方呎花園及230方呎天台，並設升降機，連車位以3,771.53萬元成交，呎價17,900元。同時，洋房11號，實用面積2,101方呎，四房間隔，413方呎花園及230方呎天台，連車位以3,697.76萬元，呎價為17,600元。

●青衣明翹匯三房售以1,035.7萬元

●屯門NAPA錄1宗終止買賣合約

有個別樓盤錄得交易告吹情況。據一手銷售資訊網資料，會德豐地產旗下的屯門掃管笏NAPA，原本於9月17日售出的C31號洋房，實用面積2,099方呎，連837方呎花園，當時做價2,910萬元，呎價13,864元，惟現已列明為終止買賣合約。發展商同步上載銷售安排資料，公布該幢洋房由周六(30日)起招標出售。