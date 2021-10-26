美股納指曾升逾1%　港股夜期失二萬六

投資者聚焦美國大型科技股財報，道指報35,871點，升129點或0.36%；標指報4,593點，升27點或0.6%；納指曾升逾1%，報15,343點，升117點或0.77%。港股期指夜市報25,983點，跌56點，低水55點。

科技股成焦點，納指周一收市距其收市紀錄高位不到1%。美國電動車巨頭特斯拉(Tesla)再升近7%。

周二公布財報的大型科技股Google母公司Alphabet升0.83%、Twitter升0.45%、AMD升2.35%、亞馬遜升2.43%以及蘋果公司升0.69%等。

目前已有117家標指成分公司公布了財報，其中84%的收益超預期，第三季度利潤預計將增長約35%。

儘管10月美股強勢反彈，但摩根士丹利仍看淡美股，該行財富管理部門首席投資官Lisa Shalett在報告中表示，散戶投資者在「9月低迷期」大量買入股票，標指今年以來的表現一直頗具彈性。但她指出，「聰明錢流向指數」追踪的機構投資者並沒有分享這種「熱情」。

【21:30】美國標普Case-Shiller樓價指數遜預期，或反映持續熾熱的樓市有降溫迹象。道指周二早段曾升124點，至35,865點，聯同標指升25點，至4,591點，再創歷史新高。以科技股為主的納指漲122點，至15,348點。

美國標普Case-Shiller樓價指數顯示，當地8月20大城市樓價按年升19.7%，低於預期。

標指接連破頂，LPL Financial金融策略員Ryan Detrick表示，業績期為股市帶來一個好的開始，但更大的考驗是科技企業能否延續這股市場氣氛，他們的業績表現必定要令市場十分驚艷，才能令指數維持在現時水平。

通脹看法方面，美國聯儲局前主席格林斯潘認為，通脹顯著上升的威脅持續存在，更指通脹趨勢遠高於過去20年約2%的平均水平。

個股方面，綜合工業巨企3M第三季純利按年升0.27%至14.34億美元，經調整後每股盈利2.45美元，期內收入升7.08%至89.42億美元，均勝市場預期。公司調整全年部分財務指引， 以反映全球供應鏈危機對該企帶來的影響，包括提高全年銷售增長至介乎9%至10%，每股盈利則下調至最高9.9美元，比此前最高的10.1美元低。3M股價早段跌1.25%，至180美元。

老牌工業企業通用電氣(GE)截至9月底止第三季收入按年倒退0.53%至184.29億美元，調整後每股盈利0.57美元，均勝市場預期。GE調高其全年財務指引為每股盈利介乎1.8至2.1美元。GE股價早段升2.49%，至107美元。