徐聯安：中美博弈成常態　港可視之為契機

香港證券業協會前主席徐聯安表示，過去兩年金融市場充滿不確定性，新冠肺炎疫情持續，實體經濟仍有待復原，而中美兩國的博弈已成常態，但香港可視之為契機，重新檢視和思考定位，以助扮演「超級聯繫人」角色，並拓展香港國際金融樞紐的地位，及發揮其獨有優勢。

他指出，本港具世界級金融基建、公平的營商環境、健全的司法制度及專業人才等優勢，在一帶一路、粵港澳大灣區等內地政策支持下，香港作為國際金融中心及全球最大的離岸人民幣中心，有信心本港成為地區跨境合作的首選地，鞏固世界集資中心地位，並進一步發展成亞太區重要的資產管理和投融資平台。

他又提到，隨內地「十四五規劃」推進，大灣區內的金融合作和互聯互通，將形成結合金融核心圈及產業包圍圈的雙圈發展模式，並產生協同效應，有助配合內地資本市場開放。而資本項目雙向開放，如取消合格境外機構投資者(QFII)和人民幣合格境外機構投資者(RQFII)的投資額度限制等措施，提高跨境資產管理及配置的需求，加上跨境理財通、債券南向通等機制啟動，為跨境金融及業界帶來新的發展機會。

另外，香港近年大力發展金融科技，徐氏相信，隨着愈來愈多的數碼金融方案應用，將帶動技術、資金和人才流入，並提升投資者的金融服務體驗，香港的普惠金融更完善。