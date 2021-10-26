極端天氣加劇投資風險　減碳或成唯一出路

全球暖化所引發極端天氣日子增多，聯合國亦就問題發表報告指，即使各國現時大幅減少碳排放，但基本上一個更炎熱的未來已無法避免。事實上，極端天氣除令天災瀕發外，亦對投資者構成重大風險！

聯合國警告，全球必須立即並大幅減少碳排放，以控制地球平均升溫在攝氏兩度以下。券商富瑞指出，在此前提下，率先響應減排的企業可望從資本市場獲得獎勵。目前已有61%的國家及21%的企業有制訂碳中和目標。該行續指，當今技術可達到零排放的能量使用，故一些公用事業及可再生能源方面則成為強大的潛力，以取替傳統能源。

當全球平均氣溫上升兩度，發生旱災的機會率增加2.4倍，50年一遇的熱浪發生的機率將飆漲13.9倍。富瑞建議投資者，應針對實制氣候風險及其對企業營運的影響，作出詳盡的分析及風險框架，並警告極端天氣下保險業存在重大風險，包括面臨巨額的災後索償等風險。

事實上，在氣候問題上，亦有不少新科技及新興行業萌芽，例如電動車取締其他傳統能源車，以減少行駛時的碳排放；美國總統拜登亦在較早前定下目標，計劃10年內新銷售汽車中電動車的比率提升至一半以上。

●聯合國：全球重環境多於經濟

「去二氣化碳」技術亦是具發展潛力的一環，國際能源機構（IEA）亦預計相關產業今年的銷售總額將達至270億美元。但聯合國指出，相關技術對水質、食物供應及生物多樣性構成重大危害。

聯合國預測，為達成《巴黎協定》的減排目標，全球將更着重環境而非經濟增長。富瑞指出，全球經濟大部分靠消費支撐，尤其是高收入人群；惟未來焦點從經濟增長轉移，將可能各地的消費者支出減少，從而重挫各行各業以至全球經濟。

●華非化石能源消費目標升至25%

內地當局去年9月突然提出2030年前「碳達峰」的目標後，國務院終於印發《2030年前碳達峰行動方案》，即9年內將淨碳排放量逐漸放緩，直至見頂並掉頭回落的綱領，目標包括要把非化石能源消費比重於2025年及2030年分別升至20%及25%，並要「深度參與全球氣候治理」、「推進綠色『一帶一路』建設」。

減碳治本方法在於能源使用者，《方案》列明「大力發展戰略性新興產業，加快傳統產業綠色低碳改造」，並且大力推廣新能源汽車、逐步降低傳統燃油氣車在新車產銷和汽車保有量中的佔比。

●分析：出口碳技術創116萬億元收益

本身是化石燃料的天然氣也有不少戲份，如「加快推進頁岩氣等非常規油氣資源規模化開發……優先保障民生用氣、大力推動天然氣與多種能源融合發展」。

曾有分析指，若全球暖化未來50年得不到解決，內地將面臨180萬億元人民幣(下同)損失，因為全球升溫兩度，內地「百年一遇」的天災可能變成每年半一次，且影響農作物產量。反之，若內地成功令全球升溫受控，甚至出口碳技術，額外收益高達116萬億元。