東方日報B1：華通脹異象　菜價癲　豬價賤

面對全球食品價格飛升，美國聯儲局前主席格林斯潘指，美國通脹威脅恐非暫時，或高於過去20年2%平均水平。他現為資產管理公司Advisors Capital Management顧問，據外媒引述他周一向公司發報告指，雖然推高物價的部分因素可能非持續性，但政府債務上升和其他潛在壓力或使通脹長期保持較高水平。若美國推出額外財政措施刺激需求，聯儲局或需抑制其對經濟的支持。

美國9月消費物價指數(CPI)按年升5.4%，為2008年來最大漲幅，反映供應鏈中斷，帶動商品價格持續上升趨勢。以萬洲國際周二(26日)出爐的今年首3季業績為例，來自美國的整體經營利潤達5.28億美元，按年增13.79%，其中美國肉製品業務按年飆近32%，加價就是原因之一。

萬洲今年首3季總收入逾200億美元，按年升6.91%，整體經營利潤卻減逾一成至13.14億美元，期內肉製品經營利潤增14.2%，惟被另一主要業務豬肉轉錄經營虧損1,900萬美元拖累。按地區劃分，萬洲美國肉製品銷量累升5.8%，豬肉銷量亦升5.2%，主因當地餐飲服務需求繼續從疫情恢復，同時零售需求保持強勁，可見美國成為萬洲業績的增長引擎。

不過，萬洲的內地業務收入及經營利潤卻於期內「雙降」，後者更錄22.34%的按年跌幅。特別是內地的豬肉業務，按年轉錄經營虧損。因生豬供應自非洲豬瘟恢復，內地生豬平均價按年跌36%至每公斤22.24元人民幣。豬價跌勢侵蝕銷售利潤率，致使未售產品產生減值損失。

內地豬價下降之際，8月以來河南等地遭受連場暴雨災害侵襲，其中山東、河南、河北是蔬菜主要產區，因而令蔬菜減產。即使內地農業農村部大派「定心丸」，一再保證「菜籃子」產銷兩旺，但內地菜價近期居高不下，菠菜於月內更升穿每斤10元人民幣，惹來市場熱議「菜貴肉平」的異象。

北京市商務局一級巡視員王洪存周二指，受多種因素影響，十一長假期過後北京市蔬菜持續上漲。據當局監測顯示，10月截至本周一為止，該市蔬菜平均批發價按月急漲39.8%；零售價亦狂升20.4%。