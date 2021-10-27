女高管突圍　「疫」市覓商機

在過去一個世紀，全球女性行政總裁的比例急增。根據資料，2019年約三成高管職位由女性擔任，屬歷來最高比例。當中，亞洲是女性企業家迅速崛起的地區之一；香港方面，女性企業家約為男性企業家的一半，足證女性的領導及決策才能，在職場上也能獨當一面。在疫情下，她們如何面對逆境，或從中把握新商機？

【電商Pinkoi營運長 Tina Lo】

●睇準口罩短缺 邀請品牌出貨

在台灣起家的設計品牌電商Pinkoi今年迎來創立10周年，目前Pinkoi全球會員總數超過400萬人，由2015年至去年間，本港會員數量急增5倍，市傳公司正考慮上市計劃。該企營運長Tina Lo對於公司今天的成績實在是功不可沒，在加入Pinkoi之前，她在一間國際公司服務近10年，並成為營運長，主要負責分銷、授權經營和電商業務管理。

●緊貼潮流 冷靜評估需求

公司最初進駐香港市場前，就看中香港人喜歡台灣風味的元素，並將其放大，而且產品和價格對於港人來說容易接受。為打入香港市場，該企率先在港舉辦市集，而且參與的設計品牌眾所周知是最多的，其中包括香港傳統品牌。

「我們着重台灣總部同事在International Mindset(國際思維)的運用，在網站及應用程式設計方面，他們可到不同地方與商業夥伴合作，了解當地市場的口味和偏好等」。Tina將自己的國際思維滲入Pinkoi這間台灣公司，再落實到其他地區，她同時形容自己為行政總裁及地區管理層之間的橋樑。

對於公司在疫情期間仍不斷擴充業務，Tina認為電商的特點是「唔使急，最緊要快」。她說：「不要自亂陣腳，要冷靜評估市場上最需要甚麼。我們常常從數據發現到市面上某些產品銷量意外跑出，或者留意到有大量需求，而Pinkoi又剛好有供應該產品，只是未被重視。例如香港有段時間十分缺乏即棄口罩，而公司當時在台灣和日本有很多布口罩產品，所以我們邀請品牌出口更多存貨，讓本地市場推廣團隊能及時推廣。到後期開放引入醫療口罩，我們亦有醫療口罩出售，而所有事情都只是在3個月內發生」，正正體現了經營電商必須要緊貼時代，抓緊潮流。

●降抽成比例 增廣告開支

口罩類商品需求在疫情初期增長近2至3倍，公司發現許多原本是做布包類的品牌也投入布口罩及口罩套的開發，而後續也有可更換濾芯的布口罩加入市場。

疫情下公司推出「Pinkoi Stays With You」的計劃，幫助商家維持經營，在特定的時期「佛系經營」，即把不同地區的本地訂單抽成比例由15%降至5%，同時廣告資金反增至66萬美元，宣傳商家產品。該計劃令平台上的全球活躍商家較疫情前增約1.4倍。

「台灣與日本電商的滲透率已達10%以上，但香港仍是個位數，做100萬元生意只有6萬元來自網上銷售，與其視其他市場參與者為競爭對手，我們反倒是歡迎任何合作」。

短期內，她期望能將香港的市場份額愈做愈大，公司8月尾已恢復大型的線下活動，並由市集升級至巡迴展。適逢品牌創立10周年，公司投資了雙倍的營銷預算，目標客戶由青春少艾轉至「輕熟女」(泛指25至35歲的女性)，亦由民創提升至生活設計，做好品牌定位。

●擔當前線 了解市集實況

「疫情前，我們在當時仍未開幕的南豐紗廠空中花園舉辦市集，即使有一日風大雨大，但顧客仍等兩小時買票，然後再等一小時由地下排隊上市集。而我很喜歡滲入會場，擔當前線角色，當時有一段時間我駐守售票處，能觀察客人的真實反應，雖然可能會看到他們等到不耐煩，但自己會有份莫名的感動」。她也會親自到市集攤位，向商家逐個打招呼及送小禮物。

●管治心得：軟硬兼施 尊重員工意見

Tina指過往的工作經驗十分重要，不論是適應公司團隊的合作文化，還是面對不同地區的客人和商業夥伴，都能駕輕就熟。

在公司，同事會稱呼她為「Tina媽咪」和「太后」，兩者聽上去十分矛盾，但她認為兩者也是女性領導者能夠扮演的角色。「尤其是經歷疫情及經濟上的動盪，當大家感到氣餒的時候，媽咪的身份就會出現，溫柔地給同事們鼓勵，但太后的角色就是仍要繼續追數」。

●「每人都可獨當一面」

她形容自己是一個「Yes, and」(接納他人)的人，同事提出建議的時候，她不會一下子「Say No」(說不)，反而傾向用提問的手法引導同事，令大家願意提出意見，加上由於公司沒有階級架構，同事敢於討論如何應變，尤其在面對突如其來的環境改變時，集思廣益是其中一大要素。

對於女性如何在職場上獨當一面，她反問：「為何要女性獨當一面，而不是所有人都可以獨當一面呢？」她指曾遭四五十歲的日本公司男高層上下打量，或者在討論過程中受到挑戰，但由於自己個性堅強，相信只要有實力便能令人信服。面對別人的眼光，她建議不要「take it personal」(放在心裏)，心中只要想着工作的宗旨及目標，很快便能調整心態。

Pinkoi目前的女性管理層佔七成，更特別為女性提供生理假及長達一年的育嬰假，而一年育嬰假後，公司擔保女同事重返同一崗位。

【資管企施羅德香港CEO 曹綺琪】

●辦網上研討會 介紹投資策略

現今女性行行出狀元，在金融業也能大展拳腳，「數口」絕不遜於金融才俊！施羅德投資香港區行政總裁(CEO)暨亞太區分銷業務主管曹綺琪(Amy)入行時是在外資銀行擔任Management Trainee(行政管理培訓生)，「工作一年之後升上管理層，但不代表我認識所有事情，跟從我的同事年資都比我高，最重要是尊重及聽取同事的意見，因為你不能控制別人是否尊重你」。

她認為最重要是待人處事的態度，要服眾，做事自然就會多支持者，過往的經驗令她明白到團隊的重要性，「在前一間公司工作時由Team of myself(隻身一人)，演變成超過20人的團隊，並逐漸擴展成區域性業務」。

●重視團隊 有助公司成長

Amy認為團隊的集體成功滿足感較個人成功大，作為領導者，思考如何幫助同事令他們取得事業上的成功十分重要，亦能幫助公司成長。「『管』人意思不只是簡單的『管』人，而是管理人才，請完人不是終結，而是如何幫他發展事業，以及在過程中建立同事的歸屬感，因為我們這一行是面對客戶，當人才流失時，對業務始終都有影響」。

●可持續發展主題漸受捧

在公司，她指自己同時是香港CEO，亦是亞太區分銷業務主管的角色，因此要先照顧同事well-being(個人福祉)，才為公司謀利。「去年很多同事的小朋友需要做home schooling(在家教學)，對同事來說困擾很大，亦令工作專注度下降，而當管理層諒解背後原因時，同事是會欣賞和感恩的」。

疫情期間，公司雖沒有推出新產品，但Amy認為更重要的是確保客戶得到最新資訊。疫情下在家工作，同事無法外出，於是他們便舉辦網上研討會，為客戶提供更主動的服務。而產品方面，她留意到疫情令投資者的風險偏好有所改變，需要向客戶介紹，讓他們知悉現有的投資策略。在疫情爆發前，公司的3大投資方向是可持續性發展、私人市場投資及數碼化，而在疫情期間，公司更加強推動這些投資方向。

「疫情期間不論投資者、監管機構還是服務提供者都局限於在家工作，令投資者對可持續性的投資項目關注度提高；另外，市場流動性高，利息低企，除了公共固定收益類的基金外，私人銀行有彈性向高資產人士推介私人市場投資，支持我們的產品開發及分銷；最後就是數碼化，以往銀行要面對面推介投資服務，現時有更多網上資訊，我們亦做很多網上營運支持銀行」。

●「積金易」助進軍大灣區

施羅德香港踏入50周年，公司在上世紀70年代成立初期已開始管理退休金，Amy料隨着「積金易」(eMPF)電子平台的推出，為公司打進大灣區提供很大的推動力，而大灣區的人口是香港的10倍，開放跨境理財通對香港銀行來說是很大的開發潛力。「公司與香港銀行在分銷方面有長遠合作關係，當它們能參與跨境理財通時，我們的產品或服務可配合銀行接觸大灣區投資者，因今次是第一次本港銀行可提供跨境財富管理服務，又不需要牌照，產品又不需特別多的監管批准」。

●管治心得：照顧同事需要 解決難題

雖然Amy身為行政總裁不可能有時間與全公司同事有深入接觸，但她表示會定時與部門主管召開會議，也會抽空與他們閒聊。

她說：「在家庭方面，作為媽媽，我常常鼓勵小朋友在遇到困難時要開口，可以主動找我商量。我在職場上亦希望同事會覺得我是朋友，不論是遇到開心事或是困難時，都可以和我分享。因為老闆有一個十分重要的功能就是幫忙解決問題，其實同事在適當時候尋求協助都是一種能力」。她高中時讀理科，大學時期又主修工程，一直處於女性偏少的環境，加上家中有3個年紀較小的兄弟姊妹，促使她養成獨立、樂於照顧他人的性格。

目前公司亞洲區的女性管理層佔比達四成，她認為這是自然的結果，亞洲地區相比歐美地區有更多女性高管，她以自己為例，雖然她經常需要出差，但有外傭幫助照顧小朋友，令她更能專心外出工作，彈性的工作安排亦有助女性兼顧事業與家庭。不過她堅持出差不多於兩晚，而且盡量避免在周末進行，若是在星期五，即使很晚都會搭夜機趕回香港。

●年輕族宜主動及裝備自己

談到年輕女性要如何獲得成功，她認為最重要是主動：「年輕一代要裝備自己，接受不同挑戰，公司會配合員工的事業發展，但不會是主導的角色，要經常和主管主動溝通想做的事，多嘢做時就抵『諗』啲」。