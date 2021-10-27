美股道指連升3日　與標指齊創新高

美國股市周二(26日)做好，道指收報35,756點，升15點或0.04%，連升3日，再創收市新高；標指亦創收市新高，收報4,574點，升8點或0.18%；納指收報15,235點，升9點或0.06%。

標指接連破頂，LPL Financial金融策略員Ryan Detrick表示，業績期為股市帶來一個好的開始，但更大的考驗是科技企業能否延續這股市場氣氛，他們的業績表現必定要令市場十分驚艷，才能令指數維持在現時水平。

通脹看法方面，美國聯儲局前主席格林斯潘認為，通脹顯著上升的威脅持續存在，更指通脹趨勢遠高於過去20年約2%的平均水平。

儘管10月美股強勢反彈，但摩根士丹利仍看淡美股，該行財富管理部門首席投資官Lisa Shalett在報告中表示，散戶投資者在「9月低迷期」大量買入股票，標指今年以來的表現一直頗具彈性。但她指出，「聰明錢流向指數」追踪的機構投資者並沒有分享這種「熱情」。

個股方面，綜合工業巨企3M第三季純利按年升0.27%至14.34億美元，經調整後每股盈利2.45美元，期內收入升7.08%至89.42億美元，均勝市場預期。3M股價全日微跌0.13%，收報182.16美元。

老牌工業企業通用電氣(GE)截至9月底止第三季收入按年倒退0.53%至184.29億美元，調整後每股盈利0.57美元，均勝市場預期。GE股收報107.44美元，升1.99%。

多隻大型科技股周內公司業績，當中，Alphabet周二收漲1.35%；亞馬遜、蘋果公司分別收市升1.68%和0.46%。