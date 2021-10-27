陳錦興：呢隻消費股可期...

潤啤專營生產、銷售及分銷以雪花啤酒為主的產品。二零一九年，與全球第二大啤酒生產商Heineken集團正式完成交易，開展戰略合作，拓展內地市場的業務，進一步鞏固其高端品牌戰略。潤啤中期盈利升106%至42.9億港元(下同)，收入增12.8%至196億元，表現與行業水平相若。

雖然內地第三季零售銷售較弱及疫情有一定反覆，或令潤啤銷量稍為受壓，但預期情況可控。此外，據了解，其主要的次品牌及以上產品，包括Super X、喜力及Marrsgreen等銷售保持良好勢頭，令品牌組合高端化趨勢更穩固，有利推動毛利率及抵銷部分銷量下跌的情況。

還有，商品價格上升的外在環境，將帶動啤酒行業或有潛在加價空間，對高端品牌啤酒商更有利，潤啤可受惠，也是股價催化因素之一。其次，早前潤啤公告擬投資於白酒業務，若有更具體消息，可提升潤啤的估值。現價預期市盈率約30倍，屬合理水平，建議61元吸納，向上阻力位為72元，向下支持位為55元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)